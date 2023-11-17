ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يهنئ سلطان عمان بذكرى العيد الوطني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، برقية تهنئة إلى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان بمناسبة ذكـرى العيد الوطني لسلطنة عمان الشقيقة، أعرب سموه فيها عن أطيب تهانيه وتمنياته لجلالة السلطان بموفور الصحة والسعادة ولسلطنة عمان وشعبها الشقيق المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة جلالته الحكيمة.

وأشاد سموه

بما وصلت إليه العلاقات الأخوية الوطيدة والروابط الوثيقة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين من مستوياتٍ متقدمة، وما تشهده من تطور ونماء على كافة الأصعدة، متمنيًا لهذه العلاقات الطيبة المزيد من التقدم بما يلبي طموحات البلدين وشعبيهما الشقيقين ويحقق مصالحهما المشتركة ويعود بالخير والنفع عليهما.

كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة إلى أخيه صاحب السمو فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان الشقيقة.