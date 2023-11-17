ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يهنئ سلطان عمان بذكرى العيد الوطني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، برقية تهنئة إلى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان بمناسبة ذكـرى العيد الوطني لسلطنة عمان الشقيقة، أعرب سموه فيها عن أطيب تهانيه وتمنياته لجلالة السلطان بموفور الصحة والسعادة ولسلطنة عمان وشعبها الشقيق المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة جلالته الحكيمة.
وأشاد سموه
بما وصلت إليه العلاقات الأخوية الوطيدة والروابط الوثيقة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين من مستوياتٍ متقدمة، وما تشهده من تطور ونماء على كافة الأصعدة، متمنيًا لهذه العلاقات الطيبة المزيد من التقدم بما يلبي طموحات البلدين وشعبيهما الشقيقين ويحقق مصالحهما المشتركة ويعود بالخير والنفع عليهما.
كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة إلى أخيه صاحب السمو فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان الشقيقة.
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