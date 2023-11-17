جلالة الملك المعظم يستقبل رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم هذا اليوم في قصر الصافرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر
الذي يزور البلاد ، حيث نقل إلى جلالة الملك المعظم تحيات وتقدير أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة وتمنياته للمملكة وشعبها بالمزيد من التقدم والازدهار، فيما أبلغه جلالته بنقل تحياته وتمنياته لسمو أمير دولة قطر و للشعب القطري الشقيق بدوام التطور والرفعة، وتم خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الشقيقين، وسبل تطويرها وتنميتها في المجالات كافة.
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