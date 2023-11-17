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جلالة الملك المعظم يستقبل رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر

11/17/2023 5:15:31 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم هذا اليوم في قصر الصافرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر
الذي يزور البلاد ، حيث نقل إلى جلالة الملك المعظم تحيات وتقدير أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة وتمنياته للمملكة وشعبها بالمزيد من التقدم والازدهار، فيما أبلغه جلالته بنقل تحياته وتمنياته لسمو أمير دولة قطر و للشعب القطري الشقيق بدوام التطور والرفعة، وتم خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الشقيقين، وسبل تطويرها وتنميتها في المجالات كافة.

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