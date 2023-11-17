رئيس مجلس الشورى يهنئ سلطنة عُمان بذكرى العيد الوطني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) بعث علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى برقيتي تهنئة إلى الشيخ عبد الملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة، والشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى في سلطنة عُمان، وذلك بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين للعيد الوطني لسلطنة عمان الشقيقة.
وأعرب عن خالص التهاني وأطيب التبريكات بهذه المناسبة المجيدة، مشيدًا بعمق العلاقات الأخوية المشتركة بين مملكة البحرين وسلطنة عُمان، والمستويات الرفيعة من التنسيق والتعاون الثنائي، وبما يعزز الروابط التاريخية المتينة بين البلدين وشعبيهما الشقيقين.
وأكد الحرص على تعميق العلاقات البرلمانية بين البلدين الشقيقين، والدفع بها نحو مزيدٍ من الشراكة التي تعود بالنفع والخير على الجميع، داعيًا المولى عزَّ وجل أن يعيد هذه المناسبة على رئيسي مجلسي الدولة والشورى في سلطنة عُمان بموفور الصحة والسعادة، وعلى الشعب العماني الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار.
وبعث رئيس مجلس الشورى برقية تهنئة، بهذه المناسبة، إلى فيصل بن حارب البوسعيدي، سفير سلطنة عُمان لدى مملكة البحرين.
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