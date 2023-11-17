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رئيس مجلس الشورى يهنئ سلطنة عُمان بذكرى العيد الوطني

11/17/2023 5:15:31 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بعث علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى برقيتي تهنئة إلى الشيخ عبد الملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة، والشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى في سلطنة عُمان، وذلك بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين للعيد الوطني لسلطنة عمان الشقيقة.

وأعرب عن خالص التهاني وأطيب التبريكات بهذه المناسبة المجيدة، مشيدًا بعمق العلاقات الأخوية المشتركة بين مملكة البحرين وسلطنة عُمان، والمستويات الرفيعة من التنسيق والتعاون الثنائي، وبما يعزز الروابط التاريخية المتينة بين البلدين وشعبيهما الشقيقين.

وأكد الحرص على تعميق العلاقات البرلمانية بين البلدين الشقيقين، والدفع بها نحو مزيدٍ من الشراكة التي تعود بالنفع والخير على الجميع، داعيًا المولى عزَّ وجل أن يعيد هذه المناسبة على رئيسي مجلسي الدولة والشورى في سلطنة عُمان بموفور الصحة والسعادة، وعلى الشعب العماني الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار.

وبعث رئيس مجلس الشورى برقية تهنئة، بهذه المناسبة، إلى فيصل بن حارب البوسعيدي، سفير سلطنة عُمان لدى مملكة البحرين.

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