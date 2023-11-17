رئيس مجلس الشورى يهنىء المملكة المغربية بذكرى عيد الاستقلال

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) بعث علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، برقيتي تهنئة إلى النّعم ميّارة رئيس مجلس المستشارين، والدكتور راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب في المملكة المغربية، ضمّنهما خالص التهاني وأطيب التبريكات، بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال للمملكة المغربية الشقيقة.
وأعرب رئيس مجلس الشورى عن بالغ الاعتزاز بعمق الروابط، والعلاقات الأخوية التي تجمع مملكة البحرين والمملكة المغربية، والشعبين الشقيقين، مؤكدًا الحرص على تعميق العلاقات البرلمانية بين البلدين الشقيقين، والدفع بها نحو مزيدٍ من الشراكة التي تعود بالنفع والخير على الجميع.
كما بعث رئيس مجلس الشورى برقية تهنئة مماثلة بهذه المناسبة إلى مصطفى بنخيي سفير المملكة المغربية لدى مملكة البحرين، داعيًا المولى عزّ وجل أن يعيد هذه المناسبة المجيدة على المملكة المغربية وشعبها الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار.
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