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رئيس مجلس الشورى يهنىء المملكة المغربية بذكرى عيد الاستقلال

11/17/2023 5:15:31 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بعث علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، برقيتي تهنئة إلى النّعم ميّارة رئيس مجلس المستشارين، والدكتور راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب في المملكة المغربية، ضمّنهما خالص التهاني وأطيب التبريكات، بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال للمملكة المغربية الشقيقة.

وأعرب رئيس مجلس الشورى عن بالغ الاعتزاز بعمق الروابط، والعلاقات الأخوية التي تجمع مملكة البحرين والمملكة المغربية، والشعبين الشقيقين، مؤكدًا الحرص على تعميق العلاقات البرلمانية بين البلدين الشقيقين، والدفع بها نحو مزيدٍ من الشراكة التي تعود بالنفع والخير على الجميع.

كما بعث رئيس مجلس الشورى برقية تهنئة مماثلة بهذه المناسبة إلى مصطفى بنخيي سفير المملكة المغربية لدى مملكة البحرين، داعيًا المولى عزّ وجل أن يعيد هذه المناسبة المجيدة على المملكة المغربية وشعبها الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار.

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