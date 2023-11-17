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الحملة الرسمية لـالسيسى تواصل تسليط الضوء على المؤتمرات الداعمة والمؤيدة

11/17/2023 4:26:20 AM
(MENAFN- Youm7) واصلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي ، تسليط الضوء على مؤتمرات الدعم والتأييد لكافة الجهات والكيانات الداعمة؛ حيث استعرضت الحملة أبرز فعاليات الجهات الداعمة للمرشح عبد الفتاح السيسي ليوم الخميس الموافق 16 نوفمبر 2023.

حزب مستقبل وطن

- أمانة العمال والفلاحين بمستقبل وطن الشرقية تنظم مؤتمراً جماهيراً حاشداً لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024، وسط حشد كبير من أهالي المحافظة.

-عقدت أمانة حزب مستقبل وطن في محافظة الدقهلية مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، في الصالة المغطاة بمدينة المنصورة، وبمشاركة أهالي محافظة الدقهلية والمراكز المجاورة.
- نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الوادي الجديد، مؤتمراً جماهيرياً حاشداً لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، في الإنتخابات الرئاسية 2024، بالصالة المغطاة بمدينة الخارجة، وسط حشد كبير من مواطني المحافظة، وبحضور أعضاء هيئة مكتب المحافظة والتنظيمات الحزبية بالاقسام والوحدات الحزبية.
حزب حماة الوطن نظم حزب حماة الوطن بمحافظة الغربية، مؤتمراً جماهيرياً حاشداً، لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بحضور كبير من أهالي المحافظة.
حزب الإصلاح والنهضة

- أطلق حزب الاصلاح والنهضة بمحافظة البحيرة مبادرة "مصر تختار الرئيس" وعقد لقاءات مع المواطنين لتوعيتهم بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية بمركز شباب حمور بزاوية غزال ودعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة.


- أطلق حزب الإصلاح والنهضة بمنطقة باكوس بمحافظة الاسكندرية وتوعية المواطنين بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية ودعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة.

حزب المصريين الأحرار
أطلق حزب المصريين الأحرار حملة طرق الأبواب لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024.
حزب الحرية نظم حزب الحرية المصري بمحافظة الشرقية، المؤتمر الجماهيري الثاني له، لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي فى الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك ضمن فعاليات حملة مسيرة ومسار من أجل التنمية والاستقرار
النقابة العامة لعمال النقل البرى نظمت النقابة العامة للنقل البري بمحافظة الشرقية، مؤتمراً حاشداً لدعم السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ومشاركة كافة اللجان النقابية بمحافظة الشرقية.
الاتحاد التعاوني الزراعي

- نظم الاتحاد التعاوني الزراعي بمحافظة الإسماعيلية ندوة توعوية للمواطنين
للمشاركة وتأييد السيد المرشح عبد الفتاح السيسي، بحضور مزارعي محافظات المنيا وبني سويف والإسماعيلية الدقهلية.

- نظم الاتحاد التعاوني الزراعي بمركز أبو حمص بالبحيرة مؤتمر جماهيري لتأييد ودعم المرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة.
حزب مستقبل وطن ينظم مؤتمر جماهيرى بمحافظة الغربية

حملة طرق الأبواب لحزب المصريين الأحرار

حملة طرق الأبواب لدعم المرشح الرئاسي

مبادرة مصر تختار الرئيس بالاسكندرية

مبادرة مصر تختار الرئيس لحزب الإصلاح والنهضة

مؤتمر الاتحاد التعاونى الزراعى بالبحيرة (2)

مؤتمر الاتحاد التعاونى الزراعى بالبحيرة

مؤتمر النقابة العامة للنقل البري بالشرقية

مؤتمر جماهير بمحافظة الشرقية لحزب مستقبل وطن

مؤتمر جماهير للنقابة العامة للنقل البري

مؤتمر جماهيرى بمحافظة الوادى الجديد

مؤتمر جماهيرى بمحافظة الشرقية

مؤتمر حزب الحرية بالشرقية (2)

مؤتمر حزب الحرية بالشرقية

مؤتمر حزب حماة الوطن بمحافظة الغربية

مؤتمر حزب مستقبل وطن بالدقهلية

مؤتمر مستقبل وطن بالوادى الجديد

ندوة توعوية بالاسماعيلية

ندوة توعوية بباتحاد التعاونى الزراعى








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