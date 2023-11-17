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قوات الاحتلال الإسرائيلي تغلق مدخل قرية جورة الشمعة جنوب بيت لحم

11/17/2023 4:26:18 AM
(MENAFN- Youm7) أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، المدخل الرئيس لقرية جورة الشمعة، جنوب بيت لحم.



وأفادت مصادر أمنية، لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال أغلقت المدخل بالسواتر الترابية، وبهذا تكون قد عزلت القرية بشكل كامل عن محيطها.



من ناحية أخرى، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه اعتقل حتى الآن أكثر من 1750 فلسطينياً بمختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة على خلفية الحرب الجارية في غزة.



وأضاف أن نحو 1050 من المعتقلين الفلسطينيين ينتمون إلى الفصائل الفلسطينية.












MENAFN17112023000132011024ID1107445717

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