قوات الاحتلال الإسرائيلي تغلق مدخل قرية جورة الشمعة جنوب بيت لحم

(MENAFN
- Youm7) أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، المدخل الرئيس لقرية جورة الشمعة، جنوب بيت لحم.
وأفادت مصادر أمنية، لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال أغلقت المدخل بالسواتر الترابية، وبهذا تكون قد عزلت القرية بشكل كامل عن محيطها.
من ناحية أخرى، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه اعتقل حتى الآن أكثر من 1750 فلسطينياً بمختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة على خلفية الحرب الجارية في غزة.
وأضاف أن نحو 1050 من المعتقلين الفلسطينيين ينتمون إلى الفصائل الفلسطينية.
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