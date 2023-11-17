الاحتلال الإسرائيلى يقتل فلسطينيا فى الخليل بزعم تنفيذ عملية إطلاق نار

MENAFN - Youm7) أعلنت وسائل إعلام إسرائيلي، مقتل فلسطيني برصاص الجيش بدعوى تنفيذه عملية إطلاق نار قرب الخليل.

من ناحية أخرى، أعلن جيشالاحتلالالإسرائيلي، اعتقال أكثر من 1750 فلسطينياً بمختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة على خلفية الحرب الجارية في غزة.وأضاف أن نحو 1050 من المعتقلين الفلسطينيين ينتمون إلى الفصائل الفلسطينية.فيما قالت وسائل إعلام فلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلتفجر اليوم الجمعة، 28 مواطنا من بلدة نعلين، غرب رام الله.كما اعتقلت، خمسة مواطنين من مدينة الخليل، وشابين من قرية جلقموس، شمال شرق جنين.