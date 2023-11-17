استهداف جديد لمطار حرير العسكري في محافظة أربيل العراقية

MENAFN - Youm7) قالت وسائل إعلام عراقية، إن مطار حرير العسكري في محافظة أربيل تعرض إلى استهداف جديد، اليوم الجمعة، تصاعدت على إثره أعمدة الدخان من المطار، فيما تحدث مواطنون عن سماعهم لدوي قوي.

إلى ذلك، أكد مصدر أمني لشبكة رووداو الإعلامية، سماع دوي قوي من مطار حرير العسكري، الساعة 10:18 صباحاً.



بدوره، أفاد جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، في بيان، بأن مطار حرير تعرض لهجوم بـ "مسيّرة مفخخة".



وجاء في بيان الجهاز إنه "وفقاً لمعلومات جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، تعرض مطار حرير في محافظة أربيل الذي كان يستخدم سابقاً كقاعدة عسكرية للتحالف الدولي ضد داعش، إلى هجوم بواسطة مسيّرة مفخخة".



