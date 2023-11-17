التعاون الخليجى: نأمل أن يسهم قرار مجلس الأمن بالتخفيف من معاناة الفلسطينيين

MENAFN - Youm7) رحب جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بقرار مجلس الأمن 2712 ، معرباً عن الأمل بأن يسهم هذا القرار بالتخفيف من معاناة أهالي قطاع غز .وفق بيان صادر عن المجلس.

وذكر الأمين العام، أن الهدن والممرات الإنسانية ستسهم في دخول قوافل المساعدات الإغاثية والإنسانية والوقود، وإعطاء المجال لعلاج المرضى والأطفال الخدج بالمستشفيات بعد توقفها عن عملها، نتيجة الانتهاكات المستمرة الخطيرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.وشدد الأمين العام، على ضرورة محاسبة المجتمع الدولي بكافة دوله ومؤسساته، لقوات الاحتلال الإسرائيلي لاستهدافاتها المباشرة للمراكز والمستشفيات الطبية والمواقع المدنية مخالفةً بذلك جميع المعاهدات والاتفاقيات الدولية.وأكد الأمين العام، أهمية هذا القرار باعتباره خطوة أولى لاحتواء هذه الأزمة لإنقاذ الفلسطينيين في قطاع غزة، على أن يتم التوصل إلى حل شامل يوقف الحصار على الشعب الفلسطيني في القطاع ويعيد لهم الخدمات الأساسية بما فيها الماء والكهرباء.وأشاد بالدور الكبير والمؤثر للبعثة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال التواصل مع البعثة الدائمة لمالطا في الأمم المتحدة لصياغة هذا القرار الهام والأول من نوعه منذ بداية الأزمة في غزة.