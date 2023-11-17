رئيس جامعة بنها يتفقد الخدمة الطبية المقدمة للمرضى بالمستشفى الجامعى

MENAFN - Youm7) أجرى الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنه ، مساء أمس جولة تفقدية بالمستشفى الجامعى للاطمئنان على الخدمة الطبية المقدمة للمرضى داخل الأقسام العلاجية المختلفة.

وتفقد رئيس جامعة بنها يرافقه الدكتور عمرو الدخاخني، المدير التنفيذي للمستشفيات، والدكتور محمد شاكر مدير المستشفيات قسمي الإستقبال والطوارئ، واطمأن على انتظام سير العمل وتواجد الأطباء خلال الفترة المسائية بأقسام الاستقبال والطوارئ لتقديم الخدمات للمترددين على المستشفى الجامعى.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوى، أن حرص الجامعة على دعم المستشفيات الجامعية باعتبارها جزءًا من دورها المجتمعي حتى تستطيع القيام بأداء واجبها الخدمي وتقديم خدمة صحية متميزة لأهالينا من محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة.