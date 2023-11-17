رئيس جامعة بنها يتفقد الخدمة الطبية المقدمة للمرضى بالمستشفى الجامعى

(MENAFN
- Youm7) أجرى الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنه ، مساء أمس جولة تفقدية بالمستشفى الجامعى للاطمئنان على الخدمة الطبية المقدمة للمرضى داخل الأقسام العلاجية المختلفة.
وتفقد رئيس جامعة بنها يرافقه الدكتور عمرو الدخاخني، المدير التنفيذي للمستشفيات، والدكتور محمد شاكر مدير المستشفيات قسمي الإستقبال والطوارئ، واطمأن على انتظام سير العمل وتواجد الأطباء خلال الفترة المسائية بأقسام الاستقبال والطوارئ لتقديم الخدمات للمترددين على المستشفى الجامعى.
وأكد الدكتور ناصر الجيزاوى، أن حرص الجامعة على دعم المستشفيات الجامعية باعتبارها جزءًا من دورها المجتمعي حتى تستطيع القيام بأداء واجبها الخدمي وتقديم خدمة صحية متميزة لأهالينا من محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة.
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