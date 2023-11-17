الصحة العالمية: ارتفاع حالات الحصبة فى العالم لـ9 ملايين إصابة و136 ألف وفاة

MENAFN - Youm7) قالت منظمة الصحة العالمية ، إنه بعد سنوات من الانخفاض في تغطية التطعيم ضد الحصبة، زادت حالات الحصبة في عام 2022 بنسبة 18%، وزادت الوفيات بنسبة 43% على مستوى العالم (مقارنة بعام 2021)، وبذلك يرتفع العدد التقديري لحالات الحصبة إلى 9 ملايين حالة، والوفيات إلى 136000 حالة - معظمها بين الأطفال - وفقاً لتقرير جديد صادر عن منظمة الصحة العالمية (WHO) ومركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي(CDC).

وقالت المنظمة، إنه لا تزال الحصبة تشكل تهديدًا متزايدًا بلا هوادة للأطفال، في عام 2022، شهد 37 بلدًا فاشيات كبيرة أو مزعجة لمرض الحصبة مقارنة بـ 22 بلدًا في عام 2021. ومن بين البلدان التي شهدت تفشي المرض، كان 28 بلدًا في إقليم منظمة الصحة العالمية لأفريقيا، وستة في شرق البحر الأبيض المتوسط، واثنتان في جنوب شرق آسيا، وواحدة في المنطقة الأوروبية.

وقال جون فيرتفيوي، مدير قسم التحصين العالمي التابع لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها: "إن الزيادة في حالات تفشي مرض الحصبة والوفيات مذهلة، لم تكن غير متوقعة نظراً لانخفاض معدلات التطعيم التي شهدناها في السنوات القليلة الماضية"، "تشكل حالات الحصبة في أي مكان خطراً على جميع البلدان والمجتمعات التي لا يحصل فيها الناس على التطعيم الكافي، مضيفا، إن الجهود العاجلة والموجهة أمر بالغ الأهمية للوقاية من مرض الحصبة والوفيات الناجمة عنها، يمكن الوقاية من الحصبة بجرعتين من لقاح الحصبة، وفي حين حدثت زيادة متواضعة في تغطية التطعيم العالمية في عام 2022 مقارنة بعام 2021، لا يزال هناك 33 مليون طفل فاتتهم جرعة لقاح الحصبة: فقد فات ما يقرب من 22 مليون طفل جرعتهم الأولى، وفات 11 مليون طفل إضافي جرعتهم الثانية، وكان معدل التغطية العالمية بالجرعة الأولى، 83%، والجرعة الثانية، 74%، أقل بكثير من التغطية البالغة 95% بجرعتين الضروريتين لحماية المجتمعات من تفشي المرض.ولا تزال البلدان المنخفضة الدخل، حيث يكون خطر الوفاة بسبب الحصبة أعلى مستوياتها، لديها أدنى معدلات التطعيم عند 66% فقط؛ وهو معدل لا يُظهر أي انتعاش على الإطلاق من التراجع أثناء الوباء. ومن بين 22 مليون طفل فاتتهم جرعة اللقاح الأولى ضد الحصبة في عام 2022، يعيش أكثر من نصفهم في 10 دول فقط: أنغولا والبرازيل وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا والهند وإندونيسيا ومدغشقر ونيجيريا وباكستان والفلبين.

وأكد، "أن عدم التعافي في التغطية بلقاح الحصبة في البلدان المنخفضة الدخل في أعقاب الوباء هو بمثابة جرس إنذار للعمل، تسمى الحصبة بفيروس عدم المساواة لسبب وجيه.

وقالت كيت أوبراين، مديرة إدارة التحصين واللقاحات والمواد البيولوجية في منظمة الصحة العالمية: " إن هذا المرض هو الذي سيجد ويهاجم أولئك الذين لا يتمتعون بالحماية "، مؤكدا أن

"للأطفال في كل مكان الحق في الحصول على لقاح الحصبة المنقذ للحياة، بغض النظر عن المكان الذي يعيشون فيه.



يحث مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي ومنظمة الصحة العالمية البلدان على العثور على جميع الأطفال وتطعيمهم ضد الحصبة وغيرها من الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات، وتشجع أصحاب المصلحة العالميين على مساعدة البلدان على تطعيم مجتمعاتهم الأكثر ضعفاً، بالإضافة إلى ذلك، وللمساعدة في منع تفشي المرض، يجب على جميع شركاء الصحة العالمية على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية والمحلية الاستثمار في أنظمة مراقبة قوية وقدرة على الاستجابة لتفشي المرض من أجل اكتشاف حالات تفشي المرض والاستجابة لها بسرعة.