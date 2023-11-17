إصابة العشرات جراء اصطدام قطار بكاسحة ثلوج فى شيكاغو

(MENAFN
- Youm7) أفادت السلطات المحلية فى شيكاغو بشمال الولايات المتحدة بإصابة عشرات الأشخاص
جراء اصطدام قطار ركاب بكاسحة ثلوج.
وأوقع الحادث 38 مصابا معظمهم ركاب، حسبما ذكر مسؤولو الإطفاء فى مؤتمر صحفى .
وقال كيث غراى أحد مسؤولى الإنقاذ، إن 23 جريحا نقلوا إلى مستشفيات بينما أصيب "اثنان أو ثلاثة" بجروح خطرة لكن حياتهم ليست فى خطر.
وقع الحادث نحو الساعة 10.30 صباحا بالتوقيت المحلى قرب محطة "هوارد" فى شمال المدينة، حيث اصطدم القطار الذي كان يسير "بسرعة عادية" بكاسحة ثلوج كانت موجودة على المسار نفسه، استنادا إلى العناصر المتوافرة لدى الإطفائيين.
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