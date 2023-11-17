إصابة العشرات جراء اصطدام قطار بكاسحة ثلوج فى شيكاغو

MENAFN - Youm7) أفادت السلطات المحلية فى شيكاغو بشمال الولايات المتحدة بإصابة عشرات الأشخاصجراء اصطدام قطار ركاب بكاسحة ثلوج.

وأوقع الحادث 38 مصابا معظمهم ركاب، حسبما ذكر مسؤولو الإطفاء فى مؤتمر صحفى .

وقال كيث غراى أحد مسؤولى الإنقاذ، إن 23 جريحا نقلوا إلى مستشفيات بينما أصيب "اثنان أو ثلاثة" بجروح خطرة لكن حياتهم ليست فى خطر.

وقع الحادث نحو الساعة 10.30 صباحا بالتوقيت المحلى قرب محطة "هوارد" فى شمال المدينة، حيث اصطدم القطار الذي كان يسير "بسرعة عادية" بكاسحة ثلوج كانت موجودة على المسار نفسه، استنادا إلى العناصر المتوافرة لدى الإطفائيين.



