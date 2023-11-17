عشرات النواب الديمقراطيين بالكونجرس يطالبون بايدن بوقف إطلاق النار بغزة

MENAFN - Youm7) وقع عشرات المشرعين الديمقراطيين في الكونجرس الأمريكي على رسالة تحث الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن على السعي لوقف إطلاق النار في غزة .

وبحسب شبكة ان بي سي، جاء في الرسالة

التي وقعها النواب ألكساندريا أوكازيو كورتيز من نيويورك، وبيتي ماكولوم من مينيسوتا، ومارك بوكان من ويسكونسن و21 آخرين، أن المشرعين يشعرون بالقلق إزاء الحرب المكثفة في غزة.

وجاء في الرسالة: "لا سيما الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال، ومخاوفنا من أنه بدون وقف فوري للأعمال العدائية وإقامة وقف إطلاق نار ثنائي قوي، فإن هذه الحرب ستؤدي إلى مزيد من الخسائر في أرواح المدنيين".

وكتب الديمقراطيون: "نكتب إليكم لحثكم على توضيح أهدافكم الاستراتيجية لتحقيق التهدئة والاستقرار في المنطقة نحن نفهم أن الإدارة لديها مخاوف جدية فيما يتعلق بأهداف وعواقب هجوم بري واسع النطاق، ونحن نحثكم على الضغط على هذه القضية مباشرة."

وجاءت رسالتهم في الوقت الذي وسعت فيه إسرائيل هجومها البري في غزة حيث شنت قوات الاحتلال

غارة على مستشفى الشفاء ، المستشفى الرئيسي في قطاع غزة، فيما وصفته بأنه "عملية مستهدفة" ضد فصائل المقاومة.

وفي استطلاع جديد أجرته وكالة رويترز، قال حوالي 68% من المشاركين أنهم يتفقون مع عبارة "يجب على إسرائيل أن تدعو الى وقف اطلاق النار وتحاول التفاوض لحل الأزمة"

ولم يرد البيت الأبيض على الطلب، ويذكر أنه يوم الثلاثاء، وقع 500 موظف في إدارة بايدن على رسالة مماثلة، يدعون الإدارة الامريكية إلى العمل على وقف إطلاق النار في غزة، وقال ماكولوم في بيان إنه "من المزعج للغاية أن نرى الأطفال يواصلون تحمل الخسائر الفادحة لهذه الحرب".

وفقًا لاستطلاع أجرته وكالة أسوشيتد برس والمركز الوطني للأبحاث مؤخرًا، في حين وافق ما يقرب من 70% من الديمقراطيين على أداء بايدن الوظيفي بشكل عام، بينما انخفض الرقم الى 50% فقط فيما يتعلق بتعامله مع الصراع في غزة.