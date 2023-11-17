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زلزال بقوة 7.2 درجة يضرب منطقة مينداناو الجنوبية فى الفلبين

11/17/2023 4:26:11 AM
(MENAFN- Youm7) أعلن المعهد الفلبينى لعلم البراكين والزلازل أن زلزالا بلغت شدته 7.2 درجة على مقياس ريختر ضرب اليوم الجمعة، قبالة منطقة "مينداناو الجنوبية"، دون ورود أنباء فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة الأرضية.

وأضاف المعهد - حسبما ذكرت قناة "إيه بي إس- سي بي إن" الفلبينية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن مركز الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، وعلى بعد 30 كيلومترا جنوب غرب منطقة "سارانجاني" في مقاطعة "دافاو الغربية".

وفى وقت سابق، أعلن مركز المسح الجيولوجى الأمريكى أن زلزالا بلغت قوته 5.7 درجة على مقياس ريختر ضرب اليوم الجمعة شرقى
ميانمار ، دون ورود أنباء فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة الأرضية.

وأضاف المركز الأمريكي - حسبما ذكرت قناة "إيه بي سي" الأمريكية - أن مركز الزلزال وقع على بعد نحو 76 كيلومترا جنوب غرب بلدة "كينج تونج" في ولاية "شان".








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