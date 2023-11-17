ديمقراطيون يكشفون عن مشروع قانون لمنع بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 320 مليون دولار

MENAFN - Youm7) قدم ستة من النواب الديمقراطيين التقدميين في مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون لمنع بيع أسلحة بقيمة 320 مليون دولار لإسرائيل وسط الحرب المشتعلة في غزة.

ووفقا لصحيفة ذا هيل، من شأن هذا الإجراء، الذي قادته النائبة الديمقراطية عن ولاية مينيسوتا، إلهان عمر، أن يلغي رخصة التصدير لنوع محدد من القنابل الموجهة التي تمت الموافقة على بيعها لإسرائيل قبل أشهر من بدء الحرب في غزة.

ويشارك في دعم القانون عدد من النواب الديمقراطيين هم كوري بوش وسمر لي وألكساندريا أوكاسيو كورتيز وديليا راميريز ورشيدة طاليب وهي ديمقراطية عن ولاية ميشيجان من أصول فلسطينية واتخذ المجلس اجراء ضدها في وقت سابق بعد تصريحات ادلت بها ضد إسرائيل.

وقالت عمر في بيان إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته العرقية اليمينية المتطرفة يواصلان ارتكاب جرائم حرب في حصارهما لقطاع غزة، وتابع البيان: "ضمن طلباتنا التي نريدها تقليل الخسائر في صفوف المدنيين، وتجنب الغزو البري، وتجنب إعادة احتلال غزة، وإقامة هدنة إنسانية ذات معنى، يواصل نتنياهو الاستخفاف بالسياسة والطلبات الأمريكية".

وبحسب التقرير، تقدم الولايات المتحدة بالفعل للحكومة الإسرائيلية مساعدات عسكرية بقيمة 3.8 مليار دولار سنويًا، وتتمتع بنفوذ هائل على أفعالها.

وتابعت عمر: "إنها مسؤولية الكونجرس لممارسة الرقابة على مبيعات الأسلحة لهذا السبب يجب ألا نسمح بمبيعات الأسلحة التي سيتم استخدامها لانتهاك القانون الأمريكي والدولي وحقوق الإنسان ومكانتنا الأخلاقية في العالم بشكل مباشر."

وكانت عمر واحدة الأصوات العالية في الكونجرس ضد الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل وسط الحرب وقد دعت إلى وقف كامل لإطلاق النار في الصراع، إلى جانب التقدميين الآخرين بقيادة بوش، وهو ما رفضته إدارة بايدن والقادة الإسرائيليون.







