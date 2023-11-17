كلب رئيسة مولدوفا يعقر نظيرها النمساوى خلال مداعبته.. فيديو

كلب رئيسة مولدوفا يعقر نظيرها النمساوى خلال مداعبته.. فيديو
التاريخ
11/17/2023 4:26:10 AM
(MENAFN
- Youm7)
انقض كلب رئيسة مولدوفا مايا ساندو على نظيرها النمساوى
ألكسندر فان دير بيللين، وقام بعقره فى إصبع يده، أمس الخميس عقب اجتماع عقده الرئيسين.
ووفقا لقناة قناة "TVR" التلفزيونية المحلية،
أن الرئيسة البالغة 41 عاما، دعت ضيفها لنزهة معها في باحة مقرها الإداري بالعاصمة تشيسيناو، وأثناءها ظهر كلبها المعروف باسم كودروك، فاقتربت منه وداعبته وهو منبطح على الأرض، وفجأة اقترب الضيف النمساوي ليداعب "كودروك" أيضا، إلا أن "أفضل صديق للإنسان" ظن العكس، فعاجله بعضة مشهودة على مرأى من الحرس الرئاسي والمرافقين، فأسرع موظفون وأبعدوا كودروك واحتجزوه.
كلب رئيسة مولدوفا يعقر نظيرها النمساوى خلال مداعبته
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