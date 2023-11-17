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كلب رئيسة مولدوفا يعقر نظيرها النمساوى خلال مداعبته.. فيديو

11/17/2023 4:26:10 AM
(MENAFN- Youm7)
انقض كلب رئيسة مولدوفا مايا ساندو على نظيرها النمساوى
ألكسندر فان دير بيللين، وقام بعقره فى إصبع يده، أمس الخميس عقب اجتماع عقده الرئيسين.

ووفقا لقناة قناة "TVR" التلفزيونية المحلية،
أن الرئيسة البالغة 41 عاما، دعت ضيفها لنزهة معها في باحة مقرها الإداري بالعاصمة تشيسيناو، وأثناءها ظهر كلبها المعروف باسم كودروك، فاقتربت منه وداعبته وهو منبطح على الأرض، وفجأة اقترب الضيف النمساوي ليداعب "كودروك" أيضا، إلا أن "أفضل صديق للإنسان" ظن العكس، فعاجله بعضة مشهودة على مرأى من الحرس الرئاسي والمرافقين، فأسرع موظفون وأبعدوا كودروك واحتجزوه.




 كلب رئيسة مولدوفا يعقر نظيرها النمساوى خلال مداعبته







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