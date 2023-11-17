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منتخب الشباب يواجه الجزائر اليوم في بطولة شمال أفريقيا

11/17/2023 4:26:08 AM
(MENAFN- Youm7) يواجه منتخب مصر للشباب مواليد 2005، بقيادة مديره الفني وائل رياض، في الثالثة عصر اليوم الجمعة، نظيره الجزائري في ثانى مواجهات بطولة شمال أفريقيا الودية التي تخوضها مصر رفقة الجزائر وتونس والمغرب وليبيا.



وتستضيف تونس بطولة شمال أفريقيا تحت 20 عامًا خلال شهر نوفمبر الحالي، والتي تسعى من خلالها المنتخبات للاستعداد لتصفيات كأس أمم أفريقيا وكأس العالم، وكان المنتخب التونسي كان من حقق لقب البطولة الماضية، ولكن هذه النسخة من المتوقع أن تكون المسابقة أقوى مع أجيال مميزة للغاية في المغرب ومصر تحديدًا.



ومن المتوقع أن يبدأ وائل رياض بتشكيل مكون من: "عبد المنعم تامر في حراسة المرمي، محمد سمير ، معتز محمد ، احمد محمد زكي ، كريم ربيعه ، احمد خالد جمعة ، عبد الرحمن خالد ، حسن أبو المعاطي ، عمر خضر ، محمد السيد، مروان محمود".



وتعادل منتخب مصر للشباب من نظيره الليبي بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما يوم الأربعاء في افتتاح مشواره ببطولة شمال افريقيا المقامة حاليا في تونس، وسجل معتز محمد هدف التقدم لمنتخب مصر في الدقيقة 31 ولكن تم إلغائه من الحكم بداعي وجود خطأ لصالح مرمى المنتخب الليبي، فيما سجل مروان الزقوزي هدف التقدم لمنتخب ليبيا في الدقيقة 32 من خطأ دفاعي ودربكة من دفاع منتخب مصر داخل منطقة الجزاء، والذي سددها لاعب ليبيا بيمينه على يمين حارس منتخب مصر.












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