4 لاعبين يُشعلون الميركاتو الشتوى.. فتوح وصبحى ومابولولو وعمر كمال

MENAFN - Youm7) مع اقتراب الميركاتو الشتوى ارتبطت الكثير من الأسماء المميزة بالدوري العام بالانتقال بين الأندية، وسط خالة من الترقب لمصير هؤلاء اللاعبين، وتكهنات بالأندية المقرر انضمامهم لها فى الشتاء، واستطاع هؤلاء النجوم إشعال الميركاتو وسوق الانتقالات وفرض أنفسهم على الساحة الرياضية، ليكونوا بمثابة صراع الأندية خلال الفترة الجارية.ومن بين هؤلاء النجوم أحمد فتوح ومحمد صبحى فى الزمالك، ومابولولو فى الاتحاد السكندري، بالإضافة إلى عمر كمال عبد الواحد.عمر كمالدخل عمر كمال عبد الواحد دائرة اهتمامات أكثر من نادٍ، وعلى رأسها الأهلى، الذى اقترب منه بشدة لكن اشترط مسؤولو نادى مودرن فيوتشر وجود مقابل مادى فى الصفقة، بالإضافة إلى الصفقات التبادلية، ليحقق النادي أقصى استفادة من رحيل عمر كمال قبل نهاية تعاقده مع مودرن فيوتشر فى نهاية الموسم الجاري.وتم وضع الرتوش الأخيرة فى صفقة انتقال عمر كمال عبد الواحد من مودرن فيوتشر إلى النادى الأهلى، حيث تم الاتصال بين إدارة الأهلى وهيثم عرابى الرئيس التنفيذى لمودرن فيوتشر وعلاء ميهوب المدير الرياضى.أحمد فتوح





مازال الغموض يسيطر على موقف أحمد فتوح لاعب فريق الزمالك، رغم عرضه للبيع، على خلفية مغادرته معسكر فريقه قبل مواجهة زد.وكان أكثر من نادٍ أبدى اهتمامه بضم اللاعب، منها الأهلى وزد وبيراميدز، وكشف سيف زاهر أن نادى زد انسحب من الصفقة رسميا بعد أزمة اللاعب مع ناديه، بينما اشترط مسئولو الزمالك وصول عرض رسمى من الأهلى، بالإضافة إلى أن يكون العرض مناسباً على أن يتم مناقشته حال وصوله فى مجلس الإدارة والتصويت عليه.وحتى الآن لم يصل عرض رسمى للزمالك بشأن اللاعب، إلا أن وكيله كشف عن تلقيه 4 عروض من الدورى المصرى بخلاف عرض سعودى.مابولولو"مصر كلها تريد التعاقد مع مابولولو".. كلمات قالها محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندري ردا على ما يتردد بشأن انتقال اللاعب إلى نادٍ آخر، لكن رئيس النادى أن الجميع يريد التعاقد مع اللاعب إلا أنهم يعرفون جيدًا أن اللاعب إذا تم بيعه لن يقل مبلغ الصفقة عن 3 ملايين دولار.وأشار رئيس زعيم الثغرإلى أن اللاعب تلقى عرضًا من ناد سعودى للحصول على خدماته على سبيل الإعارة مقابل مليون و200 ألف دولار وتم الرفض، هل يوجد ناد فى مصر سيدفع هذا المبلغ؟ على حد تعبيره.وأضاف مصيلحى، "مابولولو لن يتم بيعه لأى ناد فى مصر، وإذا تم بيعه سيكون خارج مصر بـ3 ملايين دولار، ولن يكون هذا الموسم".محمد صبحى





كان محمد صبحى ضمن ثلاثى الزمالك ممن تم تطبيق عقوبة الإيقاف والعرض للبيع مع فتوح والزنارى، وكان اللاعب قبل القرار قد تلقى عرضا من بيراميدز، لكنه أعلن تمسكه بالاستمرار فى الزمالك، وبعد عرضه للبيع زادت رغبة بيراميدز فى ضم الحارس ليكون بجانب الشناوى مع اقتراب اعتزال شريف إكرامي، بالإضافة إلى أن اللاعب يحق له التوقيع لا نادٍ فى يناير ويكون صفقة انتقال حر.