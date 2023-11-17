4 لاعبين يُشعلون الميركاتو الشتوى.. فتوح وصبحى ومابولولو وعمر كمال

(MENAFN
- Youm7) مع اقتراب الميركاتو الشتوى ارتبطت الكثير من الأسماء المميزة بالدوري العام بالانتقال بين الأندية، وسط خالة من الترقب لمصير هؤلاء اللاعبين، وتكهنات بالأندية المقرر انضمامهم لها فى الشتاء، واستطاع هؤلاء النجوم إشعال الميركاتو وسوق الانتقالات وفرض أنفسهم على الساحة الرياضية، ليكونوا بمثابة صراع الأندية خلال الفترة الجارية.
ومن بين هؤلاء النجوم أحمد فتوح ومحمد صبحى فى الزمالك، ومابولولو فى الاتحاد السكندري، بالإضافة إلى عمر كمال عبد الواحد.
عمر كمال
دخل عمر كمال عبد الواحد دائرة اهتمامات أكثر من نادٍ، وعلى رأسها الأهلى، الذى اقترب منه بشدة لكن اشترط مسؤولو نادى مودرن فيوتشر وجود مقابل مادى فى الصفقة، بالإضافة إلى الصفقات التبادلية، ليحقق النادي أقصى استفادة من رحيل عمر كمال قبل نهاية تعاقده مع مودرن فيوتشر فى نهاية الموسم الجاري.
وتم وضع الرتوش الأخيرة فى صفقة انتقال عمر كمال عبد الواحد من مودرن فيوتشر إلى النادى الأهلى، حيث تم الاتصال بين إدارة الأهلى وهيثم عرابى الرئيس التنفيذى لمودرن فيوتشر وعلاء ميهوب المدير الرياضى.
أحمد فتوح
مازال الغموض يسيطر على موقف أحمد فتوح لاعب فريق الزمالك، رغم عرضه للبيع، على خلفية مغادرته معسكر فريقه قبل مواجهة زد.
وكان أكثر من نادٍ أبدى اهتمامه بضم اللاعب، منها الأهلى وزد وبيراميدز، وكشف سيف زاهر أن نادى زد انسحب من الصفقة رسميا بعد أزمة اللاعب مع ناديه، بينما اشترط مسئولو الزمالك وصول عرض رسمى من الأهلى، بالإضافة إلى أن يكون العرض مناسباً على أن يتم مناقشته حال وصوله فى مجلس الإدارة والتصويت عليه.
وحتى الآن لم يصل عرض رسمى للزمالك بشأن اللاعب، إلا أن وكيله كشف عن تلقيه 4 عروض من الدورى المصرى بخلاف عرض سعودى.
مابولولو
"مصر كلها تريد التعاقد مع مابولولو".. كلمات قالها محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندري ردا على ما يتردد بشأن انتقال اللاعب إلى نادٍ آخر، لكن رئيس النادى أن الجميع يريد التعاقد مع اللاعب إلا أنهم يعرفون جيدًا أن اللاعب إذا تم بيعه لن يقل مبلغ الصفقة عن 3 ملايين دولار.
وأشار رئيس زعيم الثغر
إلى أن اللاعب تلقى عرضًا من ناد سعودى للحصول على خدماته على سبيل الإعارة مقابل مليون و200 ألف دولار وتم الرفض، هل يوجد ناد فى مصر سيدفع هذا المبلغ؟ على حد تعبيره.
وأضاف مصيلحى، "مابولولو لن يتم بيعه لأى ناد فى مصر، وإذا تم بيعه سيكون خارج مصر بـ3 ملايين دولار، ولن يكون هذا الموسم".
محمد صبحى
كان محمد صبحى ضمن ثلاثى الزمالك ممن تم تطبيق عقوبة الإيقاف والعرض للبيع مع فتوح والزنارى، وكان اللاعب قبل القرار قد تلقى عرضا من بيراميدز، لكنه أعلن تمسكه بالاستمرار فى الزمالك، وبعد عرضه للبيع زادت رغبة بيراميدز فى ضم الحارس ليكون بجانب الشناوى مع اقتراب اعتزال شريف إكرامي، بالإضافة إلى أن اللاعب يحق له التوقيع لا نادٍ فى يناير ويكون صفقة انتقال حر.
MENAFN17112023000132011024ID1107445701
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.