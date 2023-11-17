الأهلي يستفسر من جهاز المنتخب عن سبب استبعاد عاشور والشحات من رحلة سيراليون

MENAFN - Youm7) حرص خالد بيبو، مدير الكرة بالنادى الأهلى، على إجراء اتصال هاتفى بالجهاز الفنى لمنتخب مصر؛ للاستفسار عن أسباب استبعاد الثنائى إمام عاشور وحسين الشحات لاعبى المارد الأحمر من رحلة الفراعنة لسيراليون.

وأخطر جهاز الفراعنة مدير الكرة بالاهلى بأن سبب استبعاد الثنائى

يعود لعدم الالتزام بالنظام والقواعد الداخلية داخل المنتخب.

من جهته رفضالبرتغالي روي فيتوريا ، المدير الفني لمنتخب مصر، ضم أى وجوه جديدة لقائمة المنتخب المسافرة إلى ليبيريا لمواجهة سيراليون الأحد المقبل خلال الساعات القادمة، بعد استبعاد ثلاثة من نجوم الفريق وهم حسين الشحات وطارق حامد وإمام عاشور.واكتفى فيتوريا بالسفر إلى ليبيريا بقائمة من 22 لاعبا فقط وهم: "محمد الشناوي ومحمد صبحي وأحمد الشناوي محمد هاني وعمر كمال وعلي جبر ومحمد عبد المنعم وأحمد سامي ورامي ربيعة ومحمد حمدي وأحمد فتوح ومروان عطية ومحمد النني، وأحمد سيد زيزو ومحمود حمادة وحمدي فتحي ومحمد صلاح ومصطفي فتحي ومصطفي محمد ومحمد شريف ومحمود حسن تريزيجية وعمر مرموش".وقرر المدير الفنيلمنتخب مصرالأول لكرة القدم استبعاد 3 لاعبين من معسكر المنتخب الذي يواصل استعداداه لمباراة سيراليون، وهم طارق حامد وإمام عاشور وحسين الشحات نتيجة عدم الالتزام بالنظام والقواعد الداخلية داخل المنتخب.وفاز منتخب مصر على جيبوتي بـ6 أهداف دون مقابل في الجولة الأولى للتصفيات المؤهلة لكأس العالم ، ويستعد المنتخبمصر لمواجهة سيراليون الأحد المقبل فى ليبيريا، حيث يتصدر المنتخب الوطني مجموعته فى التصفيات حتى الآن.