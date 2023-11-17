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زى النهارده.. حسام حسن يصعد بالفراعنة لمونديال 90.. والأهلى يتوج بأفريقيا

11/17/2023 4:26:08 AM
(MENAFN- Youm7) بعد انتظار 56 عامًا للوصول إلى كأس العالم، خطف حسام حسن بطاقة تأهل المنتخب الوطنى للمونديال على حساب المنتخب الجزائرى الشقيق فى مثل هذا اليوم 17 نوفمبر 1989، فى الدقيقة الرابعة من عمر المباراة فى مشهد اهتزت له مصر فرحًا، وكان المنتخب المصرى قد تعادل فى لقاء الذهاب، الذى أقيم يوم 8 أكتوبر من نفس العام، لكن استطاع المنتخب المصرى الوصول للمونديال بعد عرضية متقنة من أحمد الكأس أحرزها حسام حسن فى شباك الجزائر الذى كان بطل كأس الأمم الأفريقية حينها.



وشاركت مصر فى ثلاث نسخ لكأس العالم في أعوام 1934 و1990 و 2018 وفشلت فى العبور من دور المجموعات فى الثلاث مناسبات، وسجلت 5 أهداف واستقبلت 12 فى سبعة مباريات دون تحقيق أى انتصار (تعادلين وخمسة هزائم).



وكان منتخب الفراعنة قد شارك فى مونديال روسيا 2018 فى آخر ظهور له، وخسر أمام أوروجواى بهدف، وأمام روسيا بثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما الهزيمة من السعودية بهدفين مقابل هدف للمنتخب المصرى.



ويعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسى فى عدد مرات الحصول على بطولة كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب، يليه الكاميرون برصيد 5 ألقاب، ثم غانا برصيد 4 ألقاب، ثم نيجيريا برصيد 3 ألقاب.



وكان آخر تتويج للمنتخب المصرى بلقب كأس الأمم الأفريقية عام 2010 بأنجولا، وللمرة الثالثة تواليا بعد 2006 بمصر و2008 بغانا.





وفى مثل هذا اليوم 17 نوفمبر 2012 ، نجح النادى الأهلى فى التتويج باللقب الأفريقى السابع فى تاريخه، بعدما فاز على الترجى التونسى بهدفين مقابل هدف فى رادس.



وكان الفريقان قد تعادلا إيجابياً بهدف لكل منهما فى مباراة الذهاب التى أقيمت وقتها على ملعب استاد الجيش ببرج العرب، قبل أن يسجل محمد ناجى جدو ووليد سليمان هدفى الأهلى، وعاش بعدها جمهور القلعة الحمراء واحدة من أسعد لياليه الكروية.



وتُوج المارد الأحمر بـ43 بطولة دورى عام، و38 لقبا ببطولة كأس مصر، 13 لقب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.



ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الاهلى بـ11 لقب لدورى الأبطال الأفريقى(1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020-
2021 - 2023



وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2020 و2021، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ25 لقبا قاريا حتى الآن.



وعلى مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 17 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1".












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