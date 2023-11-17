زى النهارده.. حسام حسن يصعد بالفراعنة لمونديال 90.. والأهلى يتوج بأفريقيا

(MENAFN
- Youm7) بعد انتظار 56 عامًا للوصول إلى كأس العالم، خطف حسام حسن بطاقة تأهل المنتخب الوطنى للمونديال على حساب المنتخب الجزائرى الشقيق فى مثل هذا اليوم 17 نوفمبر 1989، فى الدقيقة الرابعة من عمر المباراة فى مشهد اهتزت له مصر فرحًا، وكان المنتخب المصرى قد تعادل فى لقاء الذهاب، الذى أقيم يوم 8 أكتوبر من نفس العام، لكن استطاع المنتخب المصرى الوصول للمونديال بعد عرضية متقنة من أحمد الكأس أحرزها حسام حسن فى شباك الجزائر الذى كان بطل كأس الأمم الأفريقية حينها.
وشاركت مصر فى ثلاث نسخ لكأس العالم في أعوام 1934 و1990 و 2018 وفشلت فى العبور من دور المجموعات فى الثلاث مناسبات، وسجلت 5 أهداف واستقبلت 12 فى سبعة مباريات دون تحقيق أى انتصار (تعادلين وخمسة هزائم).
وكان منتخب الفراعنة قد شارك فى مونديال روسيا 2018 فى آخر ظهور له، وخسر أمام أوروجواى بهدف، وأمام روسيا بثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما الهزيمة من السعودية بهدفين مقابل هدف للمنتخب المصرى.
ويعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسى فى عدد مرات الحصول على بطولة كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب، يليه الكاميرون برصيد 5 ألقاب، ثم غانا برصيد 4 ألقاب، ثم نيجيريا برصيد 3 ألقاب.
وكان آخر تتويج للمنتخب المصرى بلقب كأس الأمم الأفريقية عام 2010 بأنجولا، وللمرة الثالثة تواليا بعد 2006 بمصر و2008 بغانا.
وفى مثل هذا اليوم 17 نوفمبر 2012 ، نجح النادى الأهلى فى التتويج باللقب الأفريقى السابع فى تاريخه، بعدما فاز على الترجى التونسى بهدفين مقابل هدف فى رادس.
وكان الفريقان قد تعادلا إيجابياً بهدف لكل منهما فى مباراة الذهاب التى أقيمت وقتها على ملعب استاد الجيش ببرج العرب، قبل أن يسجل محمد ناجى جدو ووليد سليمان هدفى الأهلى، وعاش بعدها جمهور القلعة الحمراء واحدة من أسعد لياليه الكروية.
وتُوج المارد الأحمر بـ43 بطولة دورى عام، و38 لقبا ببطولة كأس مصر، 13 لقب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.
ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الاهلى بـ11 لقب لدورى الأبطال الأفريقى(1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020-
2021 - 2023
وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2020 و2021، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ25 لقبا قاريا حتى الآن.
وعلى مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 17 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1".
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