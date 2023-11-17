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سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى ملك المغرب بذكرى استقلال بلاده

11/17/2023 4:26:05 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 17 - 11 (كونا) -- بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال للمملكة المغربية الشقيقة.
مشيدا سموه رعاه الله بالإنجازات الحضارية التي حققها البلد الشقيق في كافة المجالات ومتمنيا سموه رعاه الله لجلالته موفور الصحة والعافية وللمملكة المغربية الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالته. (النهاية) م غ ع

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