سمو ولي العهد يبعث ببرقية تهنئة إلى ملك المغرب بذكرى استقلال بلاده

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 17 - 11 (كونا) -- بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة ضمنها سموه خالص تهانيه وصادق تمنياته بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال للمملكة المغربية الشقيقة.
وراجيا سموه لجلالته دوام الصحة والعافية وللبلد الشقيق كل الرقي والنماء في ظل القيادة الرشيدة لجلالته. (النهاية) م غ ع
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