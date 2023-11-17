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سمو رئيس مجلس الوزراء يبعث ببرقية تهنئة إلى ملك المغرب بذكرى استقلال بلاده

11/17/2023 4:26:05 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 17 - 11 (كونا) -- بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال لبلاده. (النهاية) م غ ع

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