سمو رئيس مجلس الوزراء يبعث ببرقية تهنئة إلى ملك المغرب بذكرى استقلال بلاده

سمو رئيس مجلس الوزراء يبعث ببرقية تهنئة إلى ملك المغرب بذكرى استقلال بلاده
التاريخ
11/17/2023 4:26:05 AM
(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 17 - 11 (كونا) -- بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال لبلاده. (النهاية) م غ ع
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