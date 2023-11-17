Friday, 17 November 2023 03:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سلطنة عمان تحيي ذكرى العيد الوطني بإنجازات عديدة وفعاليات محدودة تضامنا مع فلسطين

11/17/2023 4:26:04 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من ناصر العجمي (تقرير اخباري)
مسقط - 17 - 11 (كونا) -- تحيي سلطنة عمان غدا السبت الذكرى الثالثة والخمسين لعيدها الوطني الذي يصادف 18 نوفمبر من كل عام متفاخرة بإنجازات كبيرة على كل الصعد حققتها بقيادة ربان النهضة المتجددة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان.
وبحسب ما أعلنته الأمانة العامة للاحتفالات الوطنية العمانية سيقتصر برنامج العيد الوطني لهذا العام على العرض العسكري الذي سيرعاه السلطان ورفع أعلام السلطنة تضامنا مع الشعب الفلسطيني الشقيق الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية يشنها الكيان الإسرائيلي المحتل على أهالي قطاع غزة منذ أكثر من شهر.
وفي مثل هذا اليوم من كل عام تنتشر الاحتفالات في كل المدن العمانية وتزدان شوارعها بالأعلام وصور السلطان هيثم بن طارق الذي انطلق في عهده مشروع (رؤية عمان 2040) في يناير 2021 تمهيدا لتنفيذه على مدى أربع خطط تنموية متتالية استهلتها السلطنة بإطلاق خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021-2025) التي تحقق تطلعات البلاد التنموية.
وتمثل (رؤية عمان 2040) حجر الزاوية التي تسعى عبرها السلطنة لإحداث نقلة اجتماعية واقتصادية كبرى تصنع الفارق في المستقبل اذ تعمل وحدة متابعة تنفيذ هذه الرؤية بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة على تطوير ومتابعة تنفيذ 34 مبادرة ومشروعا في إطار تفعيل أولويات الرؤية والمرتبطة بمحوري الاقتصاد والتنمية والحوكمة والأداء المؤسسي ضمن ثلاثة برامج لتحسين بيئة الأعمال.
وفي إطار التطوير العمراني شهد السلطان هيثم بن طارق في نهاية مايو الماضي تدشين مدينة السلطان هيثم بولاية السيب بمحافظة مسقط والتي تعد نموذجا جديدا لبناء المدن المستدامة والذكية وتحاكي الحياة العصرية وتطلعات الشباب في سلطنة عمان.
وتوفر المدينة المستقبلية خيارات سكنية متنوعة ومتعددة الاستخدامات ضمن بيئة عصرية تحاكي الموروث الثقافي وتتبنى أنماط الحياة المستدامة برؤية هندسية معمارية بديعة تحوي كافة أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم وتتيح لهم الوصول إلى جميع مرافقها الاجتماعية والترفيهية بسهولة تامة وتشعرهم بالانتماء والتمكين.
ومن جانب آخر شهدت سلطنة عمان نقلة نوعية في عرسها الانتخابي لمجلس الشورى للفترة العاشرة (2023 - 2027) والذي عقد في 29 الشهر الماضي وتم انتخاب 90 عضوا حيث جرت العملية الانتخابية عبر تطبيق (أنتخب) الإلكتروني وتمت في جميع مراحلها وحتى الفرز النهائي للأصوات بطريقة إلكترونية آمنة وبدقة عالية عبر الهواتف الذكية إضافة إلى إطلاق خدمات إلكترونية عديدة مكنت الناخبين من ممارسة حقهم الانتخابي في اختيار من يمثلهم في مجلس الشورى بكل سهولة ويسر.
وعلى صعيد اخر سجلت الميزانية العامة للدولة بنهاية النصف الأول من عام 2023 فائضا ماليا بلغ 656 مليون ريال عماني مقارنة بتسجيل فائض بلغ 784 مليون ريال عماني في الفترة ذاتها من عام 2022.
وأشارت نشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية إلى أن الإيرادات العامة للدولة بلغت حتى نهاية النصف الأول من عام 2023م حوالي 6 مليارات و342 مليون ريال عماني مسجلة انخفاضا بنسبة 6 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022م البالغة 6 مليارات و725 مليون ريال عماني (الريال يعادل نحو 6ر2 دولار).
وعلى صعيد السياسة الخارجية فإنها ترتكز على مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى واحترام سيادتها ورفض التدخل على أي نحو في الشؤون الداخلية العمانية والالتزام بمبادئ الحق والعدل والانصاف في إطار الانتماء العربي والإسلامي وحل المنازعات بالطرق السلمية والعمل على الأخذ بسبل الحوار الإيجابي والعمل على تعزيز المصالح المشتركة والمتبادلة مع الدول الشقيقة والصديقة.
أما على مستوى العلاقات الكويتية - العمانية فسارت بخطى وثيقة ومتتابعة ومتجاوبة بشكل متزايد مع تطلعات الدولتين والشعبين الشقيقين مستمدة القوة والقدرة على الانطلاق نحو آفاق أرحب من دعم ورعاية سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وأخيه السلطان هيثم بن طارق لهذه العلاقات بشكل دائم ومتواصل.
وكانت اللجنة العمانية - الكويتية المشتركة عقدت دورتها التاسعة في مارس من العام الحالي برئاسة وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح ونظيره العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي حيث أكدا أهمية تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات الاقتصاد والثقافة والعلوم والفنون والتعليم وتعزيز فرص الاستثمار والتجارة والصناعة والسياحة بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.
ويأتي مشروع مصفاة الدقم على رأس المشاريع المشتركة بين دولة الكويت وسلطنة عمان والذي يجمع بين شركة أوكيو وشركة البترول الكويتية العالمية البالغة كلفته أكثر من ثمانية مليارات دولار ويقع في قلب المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والتي تتميز بموقعها الاستراتيجي المطل على خطوط النقل البحري الرئيسية في بحر العرب وتبلغ الطاقة التكريرية 230 ألف برميل يوميا وستعمل على إنتاج الديزل ووقود الطائرات بالإضافة إلى النافثا وغاز البترول المسال باعتبارها المنتجات الرئيسية للمصفاة. (النهاية)

ن ف ع / ط م ا



MENAFN17112023000071011013ID1107445693

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث