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سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 60ر1 دولار ليبلغ 71ر84 دولار

11/17/2023 4:26:00 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 17 - 11 (كونا) -- انخفض سعر برميل النفط الكويتي 60ر1 دولار ليبلغ 71ر84 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الخميس مقابل 31ر86 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 76ر3 دولار لتبلغ 42ر77 دولار للبرميل كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 76ر3 دولار لتبلغ 90ر72 دولار. (النهاية)

خ م / خ د ع



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