سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 60ر1 دولار ليبلغ 71ر84 دولار

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 17 - 11 (كونا) -- انخفض سعر برميل النفط الكويتي 60ر1 دولار ليبلغ 71ر84 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الخميس مقابل 31ر86 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 76ر3 دولار لتبلغ 42ر77 دولار للبرميل كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 76ر3 دولار لتبلغ 90ر72 دولار. (النهاية)
خ م / خ د ع
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