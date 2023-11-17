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رئيس الوزراء الياباني يبحث مع الرئيس الامريكي تعزيز التعاون في المجالات الامنية والاقتصادية

11/17/2023 4:26:00 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 17 - 11 (كونا) -- أجرى رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا مباحثات مع الرئيس الامريكي جو بايدن تناولت القضايا الامنية العالمية وسبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الامنية والاقتصادية.
وذكر البيت الابيض في بيان صحفي ان الرئيس الامريكي ورئيس الوزراء الياباني بحثا خلال اللقاء الذي عقد مساء أمس الخميس على هامش أعمال قمة منتدى التعاون لدول اسيا والمحيط الهادئ في ولاية سان فرانسيسكو اخر تطورات الوضع في قطاع غزة.
وأضاف البيان ان بايدن وكيشيدا اتفقا على تعزيز العمل الثنائي لتقديم المساعدة العاجلة المنقذة للحياة للمدنيين في غزة ومواصلة التنسيق الدبلوماسي الوثيق لتجنب توسيع الصراع والعمل من أجل التوصل إلى حل سياسي وسلام دائم في منطقة الشرق الاوسط.
وحول الحرب الروسية - الاوكرانية اوضح البيان ان الجانبين اكدا تصميمهما على "مواصلة دعم أوكرانيا لضمان خروجها من الحرب ضد روسيا كدولة ديمقراطية ومستقلة وذات سيادة وآمنة يمكنها الردع والدفاع عن نفسها ضد أي عدوان في المستقبل".
وشددا في مباحثاتهما على اهمية الحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان وشبه الجزيرة الكورية وبحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي.
كما ناقش الزعيمان حسب البيان دبلوماسيتهما مع الصين والتزامهما بمواصلة التنسيق الوثيق.
واشار البيت الابيض الى ان الطرفين قررا العمل معا بشكل وثيق لمواجهة التحديات المشتركة وتعزيز رؤيتهما لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة وبناء على القمة الثلاثية التاريخية التي عقدت في كامب ديفيد في أغسطس الماضي.
وبهذا الصدد ذكر البيان ان بايدن ورئيس الوزراء الياباني اتفقا على اهمية تسريع التعاون الثلاثي مع جمهورية كوريا في جميع المجالات كما رحبا بالتقدم الكبير في مبادرة (الإطار الاقتصادي للازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ) والاجتماع الثاني للجنة الاستشارية للسياسة الاقتصادية الأمريكية اليابانية (2 + 2).
وتستضيف الولايات المتحدة القمة الحالية لمنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (ابيك) وستعقد الدورة القادمة في بيرو العام المقبل. (النهاية)

ا م م / ط م ا



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