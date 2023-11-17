رئيس الوزراء الياباني يبحث مع الرئيس الامريكي تعزيز التعاون في المجالات الامنية والاقتصادية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 17 - 11 (كونا) -- أجرى رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا مباحثات مع الرئيس الامريكي جو بايدن تناولت القضايا الامنية العالمية وسبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الامنية والاقتصادية.
وذكر البيت الابيض في بيان صحفي ان الرئيس الامريكي ورئيس الوزراء الياباني بحثا خلال اللقاء الذي عقد مساء أمس الخميس على هامش أعمال قمة منتدى التعاون لدول اسيا والمحيط الهادئ في ولاية سان فرانسيسكو اخر تطورات الوضع في قطاع غزة.
وأضاف البيان ان بايدن وكيشيدا اتفقا على تعزيز العمل الثنائي لتقديم المساعدة العاجلة المنقذة للحياة للمدنيين في غزة ومواصلة التنسيق الدبلوماسي الوثيق لتجنب توسيع الصراع والعمل من أجل التوصل إلى حل سياسي وسلام دائم في منطقة الشرق الاوسط.
وحول الحرب الروسية - الاوكرانية اوضح البيان ان الجانبين اكدا تصميمهما على "مواصلة دعم أوكرانيا لضمان خروجها من الحرب ضد روسيا كدولة ديمقراطية ومستقلة وذات سيادة وآمنة يمكنها الردع والدفاع عن نفسها ضد أي عدوان في المستقبل".
وشددا في مباحثاتهما على اهمية الحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان وشبه الجزيرة الكورية وبحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي.
كما ناقش الزعيمان حسب البيان دبلوماسيتهما مع الصين والتزامهما بمواصلة التنسيق الوثيق.
واشار البيت الابيض الى ان الطرفين قررا العمل معا بشكل وثيق لمواجهة التحديات المشتركة وتعزيز رؤيتهما لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة وبناء على القمة الثلاثية التاريخية التي عقدت في كامب ديفيد في أغسطس الماضي.
وبهذا الصدد ذكر البيان ان بايدن ورئيس الوزراء الياباني اتفقا على اهمية تسريع التعاون الثلاثي مع جمهورية كوريا في جميع المجالات كما رحبا بالتقدم الكبير في مبادرة (الإطار الاقتصادي للازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ) والاجتماع الثاني للجنة الاستشارية للسياسة الاقتصادية الأمريكية اليابانية (2 + 2).
وتستضيف الولايات المتحدة القمة الحالية لمنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (ابيك) وستعقد الدورة القادمة في بيرو العام المقبل. (النهاية)
ا م م / ط م ا
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