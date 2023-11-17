رئيس الوزراء الياباني والرئيس الصيني يدعوان إلى علاقة استراتيجية متبادلة المنفعة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 17 - 11 (كونا) -- دعا رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا والرئيس الصيني شي جين بينغ إلى إرساء "علاقة استراتيجية متبادلة المنفعة" بين البلدين مع الحفاظ على الاتصالات لإطلاق حقبة جديدة من العلاقات الثنائية بينهما.
وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية اليوم الجمعة إن ذلك جاء خلال اجتماع عقد على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في سان فرانسيسكو مساء أمس.
وأضافت أن الجانبين اتفقا على أن يحافظ البلدان على اتصالات وثيقة على جميع المستويات بما في ذلك القيادة "لبناء علاقة ثنائية بناءة ومستقرة" بينهما.
كما اتفقا على إجراء محادثات اقتصادية رفيعة المستوى في "وقت مناسب" بشأن الاقتصاد الأخضر والرعاية الطبية.
بالإضافة إلى ذلك أكد الزعيمان أهمية الحفاظ على مبادئ الوثائق السياسية الأربع التي تبادلتها الدولتان في الماضي.
وقال كيشيدا إن "المجتمع الدولي يواجه نقطة تحول تاريخية تتشابك فيها الشراكة والخلاف بشكل معقد".
وأضاف "اليابان والصين تتحملان مسؤوليات للمساهمة في السلام والرخاء العالميين كقادة للمنطقة والمجتمع الدولي".
ومن جانبه قال الرئيس الصيني إن "التعايش السلمي والصداقة والتعاون متبادل المنفعة والتنمية المشتركة هي الاتجاه الصحيح الذي يتماشى مع مصالح شعبي الصين واليابان".
وأكد أيضا أنه يتعين على البلدين فهم الاتجاه العام للتاريخ والعصر بهدف "إدارة الخلافات بشكل مناسب".
وفي الوقت نفسه أعرب كيشيدا عن قلق اليابان بشأن الأنشطة البحرية للصين في بحر الصين الشرقي بما في ذلك المناطق القريبة من جزر سينكاكو وطالب بالإزالة الفورية لعوامة صينية تم وضعها في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان بالقرب من الجزر التي تسيطر عليها اليابان.
وتتمسك طوكيو بأن الجزر جزء لا يتجزأ من الأراضي اليابانية لكن الصين تطالب بالسيادة على الجزر التي تطلق عليها اسم دياويو.
كما طلب كيشيدا من شي الاستئناف الفوري للواردات البحرية اليابانية التي علقتها الصين في أعقاب بدء اليابان إطلاق المياه المعالجة والمخففة إلى المحيط من محطة فوكوشيما دايتشي النووية في أغسطس الماضي. (النهاية)
م ك / ط م ا
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