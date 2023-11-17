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رئيس الوزراء الياباني والرئيس الصيني يدعوان إلى علاقة استراتيجية متبادلة المنفعة

11/17/2023 4:26:00 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 17 - 11 (كونا) -- دعا رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا والرئيس الصيني شي جين بينغ إلى إرساء "علاقة استراتيجية متبادلة المنفعة" بين البلدين مع الحفاظ على الاتصالات لإطلاق حقبة جديدة من العلاقات الثنائية بينهما.
وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية اليوم الجمعة إن ذلك جاء خلال اجتماع عقد على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في سان فرانسيسكو مساء أمس.
وأضافت أن الجانبين اتفقا على أن يحافظ البلدان على اتصالات وثيقة على جميع المستويات بما في ذلك القيادة "لبناء علاقة ثنائية بناءة ومستقرة" بينهما.
كما اتفقا على إجراء محادثات اقتصادية رفيعة المستوى في "وقت مناسب" بشأن الاقتصاد الأخضر والرعاية الطبية.
بالإضافة إلى ذلك أكد الزعيمان أهمية الحفاظ على مبادئ الوثائق السياسية الأربع التي تبادلتها الدولتان في الماضي.
وقال كيشيدا إن "المجتمع الدولي يواجه نقطة تحول تاريخية تتشابك فيها الشراكة والخلاف بشكل معقد".
وأضاف "اليابان والصين تتحملان مسؤوليات للمساهمة في السلام والرخاء العالميين كقادة للمنطقة والمجتمع الدولي".
ومن جانبه قال الرئيس الصيني إن "التعايش السلمي والصداقة والتعاون متبادل المنفعة والتنمية المشتركة هي الاتجاه الصحيح الذي يتماشى مع مصالح شعبي الصين واليابان".
وأكد أيضا أنه يتعين على البلدين فهم الاتجاه العام للتاريخ والعصر بهدف "إدارة الخلافات بشكل مناسب".
وفي الوقت نفسه أعرب كيشيدا عن قلق اليابان بشأن الأنشطة البحرية للصين في بحر الصين الشرقي بما في ذلك المناطق القريبة من جزر سينكاكو وطالب بالإزالة الفورية لعوامة صينية تم وضعها في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان بالقرب من الجزر التي تسيطر عليها اليابان.
وتتمسك طوكيو بأن الجزر جزء لا يتجزأ من الأراضي اليابانية لكن الصين تطالب بالسيادة على الجزر التي تطلق عليها اسم دياويو.
كما طلب كيشيدا من شي الاستئناف الفوري للواردات البحرية اليابانية التي علقتها الصين في أعقاب بدء اليابان إطلاق المياه المعالجة والمخففة إلى المحيط من محطة فوكوشيما دايتشي النووية في أغسطس الماضي. (النهاية)

م ك / ط م ا



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