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سمو ولي العهد يشمل برعايته بطولة سموه السنوية الكبرى الرابعة للرماية

11/17/2023 4:26:00 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 17 - 11 (كونا) -- يشمل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله برعايته بطولة سمو ولي العهد السنوية الكبرى الرابعة للرماية التي ينظمها نادي الرماية الكويتي الرياضي.
وقد أناب سموه حفظه الله معالي محافظ الفروانية الشيخ مشعل جابر العبدالله الجابر الصباح لحضور حفل ختام البطولة في الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم غد السبت في مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية. (النهاية)

خ د ع




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