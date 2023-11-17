استشهاد 3 فلسطينيين واصابة 7 في عدوان للاحتلال الإسرائيلي على (جنين)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 17 -11 (كونا) -- استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب سبعة آخرون جراء عدوان شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة (جنين) ومخيمها بالضفة الغربية.
وذكر مستشفى (ابن سينا) في بيان صحفي مقتضب أن ثلاثة شهداء وصلوا الى المستشفى الكائن بمدينة (جنين) صباح اليوم الجمعة جراء عدوان الاحتلال الاسرائيلي على المدينة ومخيمها.
وأضاف ان سبعة فلسطينيين آخرين أصيبوا أيضا خلال العدوان بينهم اثنان في حال الخطر وخمس اصابات بحالة متوسطة.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت (جنين) بعدد كبير من الآليات العسكرية ودارت مواجهات واشتباكات مسلحة مع مقاومين وأطلقت صاروخا من طائرة مسيرة باتجاه عدد من الشبان.
وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) ان قوات الاحتلال حاصرت مستشفى (ابن سينا) واستجوبت عددا من المسعفين وفتشت مركبات الاسعاف وطالبت عبر مكبرات الصوت بإخلائه.
وقالت جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني ان قوات الاحتلال احتجزت طواقم الاسعاف التابعة لها امام المستشفى. (النهاية)
ن ق / ط م ا
MENAFN17112023000071011013ID1107445688
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.