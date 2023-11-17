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استشهاد 3 فلسطينيين واصابة 7 في عدوان للاحتلال الإسرائيلي على (جنين)

11/17/2023 4:26:00 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 17 -11 (كونا) -- استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب سبعة آخرون جراء عدوان شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة (جنين) ومخيمها بالضفة الغربية.
وذكر مستشفى (ابن سينا) في بيان صحفي مقتضب أن ثلاثة شهداء وصلوا الى المستشفى الكائن بمدينة (جنين) صباح اليوم الجمعة جراء عدوان الاحتلال الاسرائيلي على المدينة ومخيمها.
وأضاف ان سبعة فلسطينيين آخرين أصيبوا أيضا خلال العدوان بينهم اثنان في حال الخطر وخمس اصابات بحالة متوسطة.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت (جنين) بعدد كبير من الآليات العسكرية ودارت مواجهات واشتباكات مسلحة مع مقاومين وأطلقت صاروخا من طائرة مسيرة باتجاه عدد من الشبان.
وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) ان قوات الاحتلال حاصرت مستشفى (ابن سينا) واستجوبت عددا من المسعفين وفتشت مركبات الاسعاف وطالبت عبر مكبرات الصوت بإخلائه.
وقالت جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني ان قوات الاحتلال احتجزت طواقم الاسعاف التابعة لها امام المستشفى. (النهاية)

ن ق / ط م ا



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