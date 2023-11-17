انطلاق فعاليات مؤتمر قيادات تربوية واعدة لبيئة صفية أمنة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 17 تشرين الثاني(بترا)- مندوباً عن سمو الأميرة بسمة بنت طلال، افتتح وزير التربية والتعليم الأسبق الدكتور محمد جمعة الوحش صباح اليوم الجمعة فعاليات المؤتمر الحادي والثلاثين "قيادات تربوية واعدة لبيئة صفية أمنة" الذي ينظمه الملتقى الثقافي التربوي للمدارس الخاصة ويستمر يومين.

واستعرض الوحش في كلمته بالافتتاح مسيرة التربية والتعليم في المملكة وتطورها خلال المئوية الأولى لتأسيس الدولة وتاريخ التربية والتعليم منذ تأسيس الدولة .

كما استعرض أبرز معالم ومحطات المسيرة التعليمية وتزايد إعداد المدارس الخاصة والحكومية وأعداد الطلبة والمعلمين بشكل ملحوظ وصولا الى تلبية حاجة المملكة بالإضافة إلى مؤسسات التعليم العالي لتكون إنجازاً مهما آخر على طريق تطوير التعليم والارتقاء به.

وتابع تسلسل الإنجازات التعليمية والتربوية على مستوى التعليم العام بازدياد مشيرا الى أهمية وضع الخطط والاستراتيجيات التعليمية المختلفة وتطوير المناهج الدراسية وتهيئة البيئة المدرسية وتدريب المعلمين وبناء المزيد من المدارس النموذجية وتعزيز التوازن بين الكم والكيف لتحقيق جودة التعليم.

ودعا الى توفير بيئة آمنة تعليمية محفزة مشجعة مؤكدا اتخاذ القوانين اللازمة لتوفير الأمان الوظيفي للمعلم في القطاع الخاص مبينا الحاجة الى توفير دورات تدريبية مستمرة لتمكين المعلمين وتأهيلهم ورفدهم باخر المستجدات التكنولوجية والتعليمية الحديثة الى جانب الاهتمام بالمحتوى التعليمي التي تعزز منظومة القيم المجتمعية وتستشرف المستقبل وتكون جاذبة وحافز للمعلم وللطالب للتشجيع على التفكير الابداعي الخلاق.

وقال ان القطاع الخاص التعليمي في المدارس والجامعات يعد الشريك الأساسي للحكومة في تحمل الأعباء التعليمية والتنمية مؤكدا دور المدرسة والجامعة في قيادة المجتمع ضمن منظومة قيم مجتمعية ووطنية والعمل على خلوها من العنف للوصول الى مستوى راقي من التعليم .

وأشار الوحش الى بعض المشكلات وتحديات التربية والتعليم مقدما توصيات ومقترحات عملية لمواجهة التحديات وأهمها التركيز على الكيف دون إهمال الكم والعمل على تطوير المناهج باستمرار وتحديثها والتأكيد على أهمية دور المعلم باعتباره أساس العملية التعليمية وتوفير الأمان الوظيفي للمعلم والبيئة المدرسية الآمنة.

إلى ذلك، قال رئيس الملتقى الثقافي التربوي للمدارس الخاصة عمر الشغنوبي، إن المؤتمر يأتي ليقف على أبرز النقاط الساخنة التي من شأنها تطوير التعلم والتعليم وترفع سويته خاصة في ظل ما نشهده من تحديات تواجه المعلم والطالب على حد سواء وتضعف فرص التعليم المتنوعة وتخرج بنتائج لا ترتقي للمستوى المأمول من مدارسنا.

وأضاف الشغنوبي ان ما تتعرض له المنطقة خاصة فلسطين من عدوان غاشم على غزة والضفة يستدعي منا اهتماما اكبر في غرس المواطنة الصالحة في قلوب الطلبة وتعريفهم بقضايا الأمة الأساسية وعلى راسها القضية الفلسطينية وما تتعرض له من انتهاكات غاشمة.

ويناقش المؤتمر على مدى يومين محاور تتعلق بالتكنولوجيا ودورها بتطوير واستدامة التعليم والمحور الثاني، وهو لبيئة التعليم الآمنة والثالث،جودة التعليم في بيئة مستدامة والرابع والأخير "المعلم القيمي واثره في بناء جيل واع".

وعلى هامش الافتتاح سلم مندوب سمو الأميرة بسمة الدروع لداعمي الملتقى.

--(بترا)

م ق/ح أ

17/11/2023 12:10:51