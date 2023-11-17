شهداء ومصابون بقصف إسرائيلي لمواقع عدة في قطاع غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 17 تشرين الثاني(بترا)- ارتقى عدد من الشهداء، وأصيب آخرون، جراء الغارات والقصف المتواصل لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

واستشهد ثمانية عشر فلسطينياً وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف فجر اليوم الجمعة منزلاً آهلا بالمدنيين بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية، أن المنزل كان بداخله عشرات النازحين الفلسطينيين، بينهم عدد من النساء والأطفال.

واستشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، فجر الجمعة، في قصف نفذته الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدف مجموعة من النازحين شرق مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، دون ذكر عدد محدد.

ووصل المستشفى الأندونيسي صباح اليوم شهداء وجرحى بعد قصف قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينة غزة.

وقالت المصادر، إن الجيش الإسرائيلي واصل قصف مناطق في قطاع غزة، وخصوصاً حي الشيخ رضوان في مدينة غزة وشرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وتعرض شمال قطاع غزة فجر اليوم، لقصف جوي إسرائيلي عنيف، فيما أطلقت المدفعية قذائف "عشوائية" نحو حيي التفاح والشجاعية وشارع يافا في مدينة غزة، ومنطقة النزلة في بلدة جباليا شمال القطاع.

--(بترا)

رصد/ي أ/م ق/ح أ

17/11/2023 10:58:47