أسعار النفط تتجه لتسجيل رابع خسائر أسبوعية على التوالي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 17 تشرين الثاني (بترا)- ارتفعت أسعار النفط بصورة طفيفة خلال تعاملات جلسة اليوم الجمعة، لكنها تتجه لتسجيل الخسائر الأسبوعية الرابعة على التوالي، بعد تراجعها لأقل مستوى في 4 أشهر أمس الخميس.
وتأتي خسائر النفط وسط مخاوف بشأن الطلب العالمي على الخام، وارتفاع حاد في المخزونات الأميركية.
وعلى صعيد الأسعار، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.14 بالمئة إلى 77.53 دولار للبرميل.
كما صعدت عقود الخام الأميركي بنسبة 0.14 بالمئة مسجلة 73 دولاراً للبرميل، وفقا لشبكة سي إن بي سي الاقتصادية.
وتتجه أسعار النفط للهبوط لرابع أسبوع على التوالي، وهي أطول موجة خسائر منذ شهر أيار تأتي على الرغم من الخفض الجماعي والطوعي في الإمدادات من قبل منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وحلفائها.
كما ساهم في الانخفاضات انحسار مخاطر الحرب بين إسرائيل وحماس، حيث لم تتحقق المخاوف من توسّع الصراع أو إعاقة إمدادات النفط .
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/ح أ
17/11/2023 10:43:09
MENAFN17112023000117011021ID1107445683
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