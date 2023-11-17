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أسعار النفط تتجه لتسجيل رابع خسائر أسبوعية على التوالي

11/17/2023 4:25:47 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 17 تشرين الثاني (بترا)- ارتفعت أسعار النفط بصورة طفيفة خلال تعاملات جلسة اليوم الجمعة، لكنها تتجه لتسجيل الخسائر الأسبوعية الرابعة على التوالي، بعد تراجعها لأقل مستوى في 4 أشهر أمس الخميس.
وتأتي خسائر النفط وسط مخاوف بشأن الطلب العالمي على الخام، وارتفاع حاد في المخزونات الأميركية.
وعلى صعيد الأسعار، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.14 بالمئة إلى 77.53 دولار للبرميل.
كما صعدت عقود الخام الأميركي بنسبة 0.14 بالمئة مسجلة 73 دولاراً للبرميل، وفقا لشبكة سي إن بي سي الاقتصادية.
وتتجه أسعار النفط للهبوط لرابع أسبوع على التوالي، وهي أطول موجة خسائر منذ شهر أيار تأتي على الرغم من الخفض الجماعي والطوعي في الإمدادات من قبل منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وحلفائها.
كما ساهم في الانخفاضات انحسار مخاطر الحرب بين إسرائيل وحماس، حيث لم تتحقق المخاوف من توسّع الصراع أو إعاقة إمدادات النفط .
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/ح أ
17/11/2023 10:43:09

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