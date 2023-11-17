الإمارات تصدر رابع رخصة تشغيل لمحطة براكة النووية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
أبوظبي 17 تشرين الثاني(بترا) - أصدرت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، الجهة الرقابية المسؤولة عن تنظيم القطاع النووي في دولة الإمارات العربية المتحدة، رخصة تشغيل الوحدة الرابعة لمحطة براكة للطاقة النووية لصالح شركة نواة للطاقة التي تتولى مسؤولية تشغيل المحطة الواقعة في منطقة الظفرة في العاصمة أبوظبي.
وأعلنت الهيئة في بيان صحفي اليوم الجمعة، أنه بموجب الرخصة، أصبحت شركة نواة للطاقة مفوضة بتشغيل الوحدة الرابعة من محطة براكة للطاقة النووية على مدى الأعوام الستين المقبلة، ليأتي إصدار رخصة التشغيل تتويجاً للجهود التي بذلتها الهيئة منذ تلقيها طلب الحصول على الرخصة من شركة نواة للوحدتين الثالثة والرابعة عام 2017.
وأجرت الهيئة عملية مراجعة منهجية لطلب إصدار رخصة التشغيل، والذي تضمن تقييماً شاملاً للوثائق المرفقة مع الطلب، وتطبيق تدابير رقابية صارمة، إضافة إلى إجراء عمليات تفتيش دقيقة للمحطة فيمن يتعلق بالأمن والأمان النوويين وحظر الانتشار النووي.
وكانت الإمارات العربية المتحدة، بدأت قبل 15 عاماً بتطوير أول برنامج للطاقة النووية السلمية في المنطقة وبرهنت على القدرة في إنجازه خلال فترة زمنية قياسية، مع الالتزام بالمعايير الدولية للسلامة والأمن النوويين وحظر الانتشار النووي، لتحقيق مستهدفات توفير 25 بالمئة من الطاقة النظيفة وتحقيق أهداف الحياد المناخي الموضوعة للعام 2050.
--(بترا)
ف ش/م ق/ح أ
17/11/2023 10:41:27
MENAFN17112023000117011021ID1107445682
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