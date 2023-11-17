الإمارات تصدر رابع رخصة تشغيل لمحطة براكة النووية

MENAFN - Jordan News Agency)

أبوظبي 17 تشرين الثاني(بترا) - أصدرت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، الجهة الرقابية المسؤولة عن تنظيم القطاع النووي في دولة الإمارات العربية المتحدة، رخصة تشغيل الوحدة الرابعة لمحطة براكة للطاقة النووية لصالح شركة نواة للطاقة التي تتولى مسؤولية تشغيل المحطة الواقعة في منطقة الظفرة في العاصمة أبوظبي.

وأعلنت الهيئة في بيان صحفي اليوم الجمعة، أنه بموجب الرخصة، أصبحت شركة نواة للطاقة مفوضة بتشغيل الوحدة الرابعة من محطة براكة للطاقة النووية على مدى الأعوام الستين المقبلة، ليأتي إصدار رخصة التشغيل تتويجاً للجهود التي بذلتها الهيئة منذ تلقيها طلب الحصول على الرخصة من شركة نواة للوحدتين الثالثة والرابعة عام 2017.

وأجرت الهيئة عملية مراجعة منهجية لطلب إصدار رخصة التشغيل، والذي تضمن تقييماً شاملاً للوثائق المرفقة مع الطلب، وتطبيق تدابير رقابية صارمة، إضافة إلى إجراء عمليات تفتيش دقيقة للمحطة فيمن يتعلق بالأمن والأمان النوويين وحظر الانتشار النووي.

وكانت الإمارات العربية المتحدة، بدأت قبل 15 عاماً بتطوير أول برنامج للطاقة النووية السلمية في المنطقة وبرهنت على القدرة في إنجازه خلال فترة زمنية قياسية، مع الالتزام بالمعايير الدولية للسلامة والأمن النوويين وحظر الانتشار النووي، لتحقيق مستهدفات توفير 25 بالمئة من الطاقة النظيفة وتحقيق أهداف الحياد المناخي الموضوعة للعام 2050.

--(بترا)

ف ش/م ق/ح أ

17/11/2023 10:41:27