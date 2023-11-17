تكريم الفائزين بجوائز اتحاد وكالات الأنباء العربية فانا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
أبو ظبي17تشرين الثاني(بترا)-شهد الكونغرس العالمي للإعلام بنسخته الثانية والذي اختتمت أعمالة يوم امس الخميس ،تكريم الفائزين بمسابقة اتحاد وكالات الأنباء العربية 'فانا' لأفضل تقرير وافضل صورة صحفية والتي أقرها الاتحاد بصورة سنوية وذلك لتشجيع وتكريم الأعمال الصحفية المتميزة.
وسلَّم رئيس اتحاد وكالات الأنباء العربية محمد جلال الريسي الوكالات الفائزة في مسابقات "فانا" دروعاً تذكارية .
يذكر ان وكالة الأنباء القطرية "قنا" فازت بجائزة أحسن تقرير صحفي لعام 2022 ووكالة أنباء البحرين "بنا" بجائزة أحسن صورة صحفية للعام 2023.
في حين فازت وكالة الأنباء السعودية "واس" بالجائزة النوعية للعام 2022 إلى جانب جائزة أحسن تقرير صحفي للعام 2023.
كما فازت وكاله أنباء الإمارات بالجائزة النوعية للعام 2023.
فيما جرى تكريم المهندس سليمان زهرة لجهوده المميزة في خدمة الاتحاد على مدار اكثر من عشرين عاماً اضافة الى تطوير الموقع الإلكتروني للاتحاد.
بدوره أشاد فريد آيار الأمين العام لاتحاد وكالات الأنباء العربية "فانا" بجهود الفائزين بالجائزة مؤكدا أن الاتحاد يستهدف من وراء هذا التكريم تقدير أصحاب الأعمال المتميزة في وكالات الأنباء العربية.
حضر حفل التكريم ،مديرو وكالات الأنباء العربية و الأمين العام لاتحاد وكالات الأنباء العربية "فانا" فريد آيار وكبار الضيوف المشاركون في فعاليات الكونغرس العالمي للإعلام بدورته الحالية.
--(بترا)
ج ب/ح أ
17/11/2023 10:26:30
MENAFN17112023000117011021ID1107445681
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