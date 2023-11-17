تكريم الفائزين بجوائز اتحاد وكالات الأنباء العربية فانا

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أبو ظبي17تشرين الثاني(بترا)-شهد الكونغرس العالمي للإعلام بنسخته الثانية والذي اختتمت أعمالة يوم امس الخميس ،تكريم الفائزين بمسابقة اتحاد وكالات الأنباء العربية 'فانا' لأفضل تقرير وافضل صورة صحفية والتي أقرها الاتحاد بصورة سنوية وذلك لتشجيع وتكريم الأعمال الصحفية المتميزة.

وسلَّم رئيس اتحاد وكالات الأنباء العربية محمد جلال الريسي الوكالات الفائزة في مسابقات "فانا" دروعاً تذكارية .

يذكر ان وكالة الأنباء القطرية "قنا" فازت بجائزة أحسن تقرير صحفي لعام 2022 ووكالة أنباء البحرين "بنا" بجائزة أحسن صورة صحفية للعام 2023.

في حين فازت وكالة الأنباء السعودية "واس" بالجائزة النوعية للعام 2022 إلى جانب جائزة أحسن تقرير صحفي للعام 2023.

كما فازت وكاله أنباء الإمارات بالجائزة النوعية للعام 2023.

فيما جرى تكريم المهندس سليمان زهرة لجهوده المميزة في خدمة الاتحاد على مدار اكثر من عشرين عاماً اضافة الى تطوير الموقع الإلكتروني للاتحاد.

بدوره أشاد فريد آيار الأمين العام لاتحاد وكالات الأنباء العربية "فانا" بجهود الفائزين بالجائزة مؤكدا أن الاتحاد يستهدف من وراء هذا التكريم تقدير أصحاب الأعمال المتميزة في وكالات الأنباء العربية.

حضر حفل التكريم ،مديرو وكالات الأنباء العربية و الأمين العام لاتحاد وكالات الأنباء العربية "فانا" فريد آيار وكبار الضيوف المشاركون في فعاليات الكونغرس العالمي للإعلام بدورته الحالية.

--(بترا)

ج ب/ح أ

17/11/2023 10:26:30