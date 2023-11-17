وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره المغربي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 17 تشرين الثاني(بترا)-تلقّى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين ايمن الصفدي اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، في سياق عملية التشاور والتنسيق المستمر إزاء تطورات الأوضاع في ‎غزة، والجهود المبذولة لوقف الحرب المستعرة على القطاع، وجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل وانتهاكاتها المتكررة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واعتداءاتها على المدنيين والأعيان المدنية.

وأعرب الوزير بوريطة عن تضامن ‎المغرب بالكامل مع ‎الأردن، ضد الاعتداء الذي طال محيط ‎المستشفى الميداني الأردني في ‎ غزة.

--(بترا)

ص خ/ح أ

17/11/2023 10:01:44