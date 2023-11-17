وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره المغربي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 17 تشرين الثاني(بترا)-تلقّى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين ايمن الصفدي اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، في سياق عملية التشاور والتنسيق المستمر إزاء تطورات الأوضاع في غزة، والجهود المبذولة لوقف الحرب المستعرة على القطاع، وجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل وانتهاكاتها المتكررة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واعتداءاتها على المدنيين والأعيان المدنية.
وأعرب الوزير بوريطة عن تضامن المغرب بالكامل مع الأردن، ضد الاعتداء الذي طال محيط المستشفى الميداني الأردني في غزة.
--(بترا)
ص خ/ح أ
17/11/2023 10:01:44
MENAFN17112023000117011021ID1107445680
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