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وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره المغربي

11/17/2023 4:25:45 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 17 تشرين الثاني(بترا)-تلقّى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين ايمن الصفدي اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، في سياق عملية التشاور والتنسيق المستمر إزاء تطورات الأوضاع في ‎غزة، والجهود المبذولة لوقف الحرب المستعرة على القطاع، وجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل وانتهاكاتها المتكررة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واعتداءاتها على المدنيين والأعيان المدنية.
وأعرب الوزير بوريطة عن تضامن ‎المغرب بالكامل مع ‎الأردن، ضد الاعتداء الذي طال محيط ‎المستشفى الميداني الأردني في ‎ غزة.
--(بترا)
ص خ/ح أ
17/11/2023 10:01:44

MENAFN17112023000117011021ID1107445680

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