أميركا: عشرات الجرحى جراء اصطدام قطار بكاسحة ثلوج في شيكاغو

(MENAFN
- Jordan News Agency)
واشنطن 17 تشرين الثاني (بترا)- أصيب عشرات الأشخاص في ولاية شيكاغو، الواقعة شمال الولايات المتحدة، أمس الخميس جراء اصطدام قطار ركاب بكاسحة ثلوج وفق السلطات المحلية، بحسب واشنطن تايمز .
وأوقع الحادث 38 مصابا معظمهم ركاب حسبما ذكر مسؤولو الإطفاء في المدينة .
وقال كيث غراي أحد مسؤولي الإنقاذ، إن الحادث نتج عنه إصابة 38 شخصاً، معظمهم ركاب القطار، نقل منهم 23 جريحا إلى المستشفيات، بينهم ثلاثة وصفت حالتهم بالخطرة .
وبحسب تقاير أمنية، وقع الحادث قرب محطة هوارد في شمال المدينة. حيث اصطدم القطار الذي كان يسير بسرعة عادية بكاسحة ثلوج كانت موجودة على المسار نفسه.
--(بترا)
ب خ/م ق/ح أ
17/11/2023 08:40:49
MENAFN17112023000117011021ID1107445679
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