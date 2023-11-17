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أميركا: عشرات الجرحى جراء اصطدام قطار بكاسحة ثلوج في شيكاغو

11/17/2023 4:25:43 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

واشنطن 17 تشرين الثاني (بترا)- أصيب عشرات الأشخاص في ولاية شيكاغو، الواقعة شمال الولايات المتحدة، أمس الخميس جراء اصطدام قطار ركاب بكاسحة ثلوج وفق السلطات المحلية، بحسب واشنطن تايمز .
وأوقع الحادث 38 مصابا معظمهم ركاب حسبما ذكر مسؤولو الإطفاء في المدينة .
وقال كيث غراي أحد مسؤولي الإنقاذ، إن الحادث نتج عنه إصابة 38 شخصاً، معظمهم ركاب القطار، نقل منهم 23 جريحا إلى المستشفيات، بينهم ثلاثة وصفت حالتهم بالخطرة .
وبحسب تقاير أمنية، وقع الحادث قرب محطة هوارد في شمال المدينة. حيث اصطدم القطار الذي كان يسير بسرعة عادية بكاسحة ثلوج كانت موجودة على المسار نفسه.
--(بترا)
ب خ/م ق/ح أ
17/11/2023 08:40:49

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