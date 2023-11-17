Friday, 17 November 2023 03:15 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بلينكن يطالب إسرائيل بإجراءات عاجلة ضد عنف المستوطنين

11/17/2023 4:25:42 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

واشنطن 17 تشرين الثاني (بترا)- طالب وزير الخارجيّة الأميركي أنتوني بلينكن، ليل الخميس إسرائيل باتّخاذ إجراءات عاجلة لوقف عنف المستوطنين ضدّ الفلسطينيّين في الضفّة الغربيّة المحتلّة، بحسب واشنطن تايمز .
وقال المتحدّث باسم الخارجيّة ماثيو ميلر في بيان، إنّ بلينكن شدّد في مكالمة هاتفيّة مع بيني غانتس، زعيم المعارضة الإسرائيليّة الذي انضمّ إلى حكومة طوارئ الحرب التي شكّلها رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، على "الحاجة الملحّة لاتّخاذ خطوات إيجابيّة لخفض التوتّر في الضفّة الغربيّة، بما في ذلك من خلال مواجهة تزايد مستوى عنف المستوطنين المتطرّفين".
وذكر البيان، أن المسؤولين ناقشا أيضا "الجهود الهادفة إلى زيادة وتسريع مرور المساعدات الإنسانية الأساسية نحو غزة".
--(بترا)
ب خ/م ق/ح أ
17/11/2023 08:39:29

MENAFN17112023000117011021ID1107445678

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث