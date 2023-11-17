بلينكن يطالب إسرائيل بإجراءات عاجلة ضد عنف المستوطنين

MENAFN - Jordan News Agency)

واشنطن 17 تشرين الثاني (بترا)- طالب وزير الخارجيّة الأميركي أنتوني بلينكن، ليل الخميس إسرائيل باتّخاذ إجراءات عاجلة لوقف عنف المستوطنين ضدّ الفلسطينيّين في الضفّة الغربيّة المحتلّة، بحسب واشنطن تايمز .

وقال المتحدّث باسم الخارجيّة ماثيو ميلر في بيان، إنّ بلينكن شدّد في مكالمة هاتفيّة مع بيني غانتس، زعيم المعارضة الإسرائيليّة الذي انضمّ إلى حكومة طوارئ الحرب التي شكّلها رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، على "الحاجة الملحّة لاتّخاذ خطوات إيجابيّة لخفض التوتّر في الضفّة الغربيّة، بما في ذلك من خلال مواجهة تزايد مستوى عنف المستوطنين المتطرّفين".

وذكر البيان، أن المسؤولين ناقشا أيضا "الجهود الهادفة إلى زيادة وتسريع مرور المساعدات الإنسانية الأساسية نحو غزة".

--(بترا)

ب خ/م ق/ح أ

17/11/2023 08:39:29