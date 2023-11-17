بلينكن يطالب إسرائيل بإجراءات عاجلة ضد عنف المستوطنين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
واشنطن 17 تشرين الثاني (بترا)- طالب وزير الخارجيّة الأميركي أنتوني بلينكن، ليل الخميس إسرائيل باتّخاذ إجراءات عاجلة لوقف عنف المستوطنين ضدّ الفلسطينيّين في الضفّة الغربيّة المحتلّة، بحسب واشنطن تايمز .
وقال المتحدّث باسم الخارجيّة ماثيو ميلر في بيان، إنّ بلينكن شدّد في مكالمة هاتفيّة مع بيني غانتس، زعيم المعارضة الإسرائيليّة الذي انضمّ إلى حكومة طوارئ الحرب التي شكّلها رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، على "الحاجة الملحّة لاتّخاذ خطوات إيجابيّة لخفض التوتّر في الضفّة الغربيّة، بما في ذلك من خلال مواجهة تزايد مستوى عنف المستوطنين المتطرّفين".
وذكر البيان، أن المسؤولين ناقشا أيضا "الجهود الهادفة إلى زيادة وتسريع مرور المساعدات الإنسانية الأساسية نحو غزة".
--(بترا)
ب خ/م ق/ح أ
17/11/2023 08:39:29
MENAFN17112023000117011021ID1107445678
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