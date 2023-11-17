واشنطن تعارض الضربات الجوية ضد المستشفيات في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
واشنطن17 تشرين الثاني(بترا)- أعربت الولايات المتحدة، مساء أمس الخميس , عن "قلقها العميق" إزاء الغارة التي استهدفت المستشفى العسكري الأردني في غزّة وأدّت إلى إصابة سبعة أشخاص، مؤكّدة أنّها تُعارض "الضربات الجوّية ضدّ المستشفيات" , بحسب واشنطن بوست .
وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجيّة الأميركيّة ماثيو ميلر للصحافة "نشعر بقلق عميق لإصابة هؤلاء"، مشيدا من جهة ثانية بـ"العمل المذهل" الذي تؤدّيه الحكومة الأردنيّة لإيصال مساعدات إلى قطاع غزّة المحاصر والذي يتعرّض لقصف يشنّه الجيش الإسرائيلي على حماس منذ 7 تشرين الأوّل الماضي.
وأدّى قصف قرب المستشفى الأردني في مدينة غزّة الأربعاء إلى إصابة سبعة من كوادره، ما أثار تنديداً كبيراً من الدول العربيّة .
--(بترا)
ب خ/ح أ
17/11/2023 08:38:21
MENAFN17112023000117011021ID1107445677
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