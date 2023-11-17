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واشنطن تعارض الضربات الجوية ضد المستشفيات في غزة

11/17/2023 4:25:41 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

واشنطن17 تشرين الثاني(بترا)- أعربت الولايات المتحدة، مساء أمس الخميس , عن "قلقها العميق" إزاء الغارة التي استهدفت المستشفى العسكري الأردني في غزّة وأدّت إلى إصابة سبعة أشخاص، مؤكّدة أنّها تُعارض "الضربات الجوّية ضدّ المستشفيات" , بحسب واشنطن بوست .
وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجيّة الأميركيّة ماثيو ميلر للصحافة "نشعر بقلق عميق لإصابة هؤلاء"، مشيدا من جهة ثانية بـ"العمل المذهل" الذي تؤدّيه الحكومة الأردنيّة لإيصال مساعدات إلى قطاع غزّة المحاصر والذي يتعرّض لقصف يشنّه الجيش الإسرائيلي على حماس منذ 7 تشرين الأوّل الماضي.
وأدّى قصف قرب المستشفى الأردني في مدينة غزّة الأربعاء إلى إصابة سبعة من كوادره، ما أثار تنديداً كبيراً من الدول العربيّة .
--(بترا)
ب خ/ح أ
17/11/2023 08:38:21

MENAFN17112023000117011021ID1107445677

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