استقرار مؤشرات الأسهم الأميركية وانخفاض النفط الخام

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 17 تشرين الثاني(بترا)- استقرت مؤشرات الأسهم الأميركية، الليلة الماضية، على انخفاض بسيط بعد ارتفاعها أكثر من 1000 نقطة يومي الثلاثاء والأربعاء.

واستقر مؤشر داو جونز الصناعي، الخميس، عند 34945 نقطة بانخفاضه 45 نقطة، فيما ارتفع مؤشر"نازداك"، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 9 نقاط ليصل الى 14113 نقطة.

أما مؤشر (S&P500) فارتفع أيضاً 5 نقاط ليصل إلى 4508 نقاط، فيما انخفض مؤشر (رسل 2000)، وهو مؤشر الشركات لرؤوس الأموال الصغيرة، نحو 27 نقطة ليصل الى 1773 نقطة.

إلى ذلك، انخفض سعر النفط الأميركي الخام (وست تكساس) 4 دولارات ليصل الى 72 دولارا للبرميل الواحد.

--(بترا)

م د/م ق/ح أ

17/11/2023 08:33:44