استشهاد 3117 طالباً نتيجة العدوان الإسرائيلي على غزة (تقرير)

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 17 تشرين الثاني(بترا)- أفاد تقرير أممي صدر عن مكتب الشؤون الإنسانية اليوم، أنه ولغاية 13 تشرين الثاني، وثقت المنظمات الشريكة الإنسانية العاملة في مجال التعليم استشهاد 3117 طالباً و183 معلماً منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، بالإضافة إلى ذلك، أصيب 4613 طالباً و403 معلمين بجروح مختلفة.
وبحسب التقرير، فانه وفي أعقاب انهيار الخدمات والاتصالات في المستشفيات في الشمال، لم تحدث وزارة الصحة في غزة أرقام الشهداء والإصابات منذ العاشر من الشهر الجاري في غزة، لكن تقارير إعلامية أفادت بأن عدد شهداء غزة، بلغ أكثر من 11500، معظمهم من النساء والأطفال بالإضافة إلى أكثر من 29 ألف جريح.
إلى ذلك، أشار التقرير الأممي إلى أنه ومنذ يوم 7 تشرين الأول، قتلت القوات الإسرائيلية 186 فلسطينياً، بينهم 51 طفلاً. واستشهد ثمانية آخرون، من بينهم طفل، على أيدي المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، كما أصابت القوات الإسرائيلية المسعورة، في نفس الفترة، 2661 فلسطينيا، بينهم 282 طفلا على الأقل، فيما أصاب المستوطنون 74 فلسطينياً بجروح.
-- (بترا)
م د/م ق/ح أ
17/11/2023 08:23:11
MENAFN17112023000117011021ID1107445675
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