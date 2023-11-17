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استشهاد 3117 طالباً نتيجة العدوان الإسرائيلي على غزة (تقرير)

11/17/2023 4:25:40 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك 17 تشرين الثاني(بترا)- أفاد تقرير أممي صدر عن مكتب الشؤون الإنسانية اليوم، أنه ولغاية 13 تشرين الثاني، وثقت المنظمات الشريكة الإنسانية العاملة في مجال التعليم استشهاد 3117 طالباً و183 معلماً منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، بالإضافة إلى ذلك، أصيب 4613 طالباً و403 معلمين بجروح مختلفة.
وبحسب التقرير، فانه وفي أعقاب انهيار الخدمات والاتصالات في المستشفيات في الشمال، لم تحدث وزارة الصحة في غزة أرقام الشهداء والإصابات منذ العاشر من الشهر الجاري في غزة، لكن تقارير إعلامية أفادت بأن عدد شهداء غزة، بلغ أكثر من 11500، معظمهم من النساء والأطفال بالإضافة إلى أكثر من 29 ألف جريح.
إلى ذلك، أشار التقرير الأممي إلى أنه ومنذ يوم 7 تشرين الأول، قتلت القوات الإسرائيلية 186 فلسطينياً، بينهم 51 طفلاً. واستشهد ثمانية آخرون، من بينهم طفل، على أيدي المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، كما أصابت القوات الإسرائيلية المسعورة، في نفس الفترة، 2661 فلسطينيا، بينهم 282 طفلا على الأقل، فيما أصاب المستوطنون 74 فلسطينياً بجروح.
-- (بترا)
م د/م ق/ح أ
17/11/2023 08:23:11

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