أجواء لطيفة في أغلب المناطق اليوم وغدًا ومنخفض جوي الأحد

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 16 تشرين الثاني(بترا)- تكون الأجواء اليوم الجمعة، لطيفة الحرارة في اغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة، وهناك احتمال ضعيف في ساعات المساء لهطول زخات خفيفة من المطر ولفترة قصيرة في أقصى شمال المملكة وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غدٍ السبت، لطيفة الحرارة في اغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة.

وتتأثر المملكة الأحد، تدريجياً بمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتتحول الأجواء الى غائمة ومع ساعات الظهيرة تسقط الأمطار في شمال المملكة تمتد تدريجياً لتشمل المناطق الوسطى وأجزاء من جنوب المملكة، وتكون الهطولات غزيرة أحياناً في شمال و وسط المملكة يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية تكون مثيرة للغبار خاصة في المناطق الصحراوية.

وتبقى المملكة الاثنين، تحت تأثير المنخفض الجوي، حيث يطرأ انخفاض اخر وملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة وغائمة وماطرة في شمال و وسط المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية، تكون غزيرة أحياناً في المناطق الشمالية والوسطى،والرياح شمالية غربية نشطة السرعة ومع ساعات الليل تضعف فرصة تساقط الأمطار تدريجيا وتخف سرعة الرياح وتميل الأجواء الى الاستقرار التدريجي.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 23 - 12 درجة مئوية، وفي غرب عمان 21 - 10، وفي المرتفعات الشمالية 20 - 11 وفي مرتفعات الشراة 19 - 9، وفي مناطق البادية 25 - 12، وفي مناطق السهول 23 - 13، وفي الأغوار الشمالية 30 - 16، وفي الأغوار الجنوبية 29 - 19، وفي البحر الميت 29 - 18، وفي خليج العقبة 30 - 18 درجة مئوية.

--(بترا)

م ح/م ق/ح أ

17/11/2023 08:20:37