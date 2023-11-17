Friday, 17 November 2023 03:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


كارولين عزمى وسلوى عثمان وأحمد صيام ينضمون إلى حق عرب مع أحمد العوضى

11/17/2023 4:25:11 AM
(MENAFN- Youm7) يواصل المخرج إسماعيل فاروق اختيار الفنانين المشاركين فى بطولة مسلسله الجديد "حق عرب " بطولة النجم أحمد العوضى، والمقرر عرضه فى شهر رمضان الماضى، حيث انضم للعمل مؤخراً إلى فريق العمل كلاً من كارولين عزمى وأحمد صيام وسلوى عثمان وميدو ماهر، فيما يتبقى الاستقرار على الفنانة التي تلعب دور البطولة النسائية والتعاقد معها رسمياً تمهيداً لبدء التصوير.

مسلسل "حق عرب" تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة شركة سينرجى، وبطولة أحمد العوضى، رياض الخولى، وفاء عامر، ميرهان حسين، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث العمل في اطار شعبى أكشن مع وجود قصص إنسانية وجانب رومانسى خلال الأحداث.

مسلسل "حق عرب" يسجل البطولة المطلقة الأولى للنجم أحمد العوضى في دراما رمضان، بعدما قدم في رمضان الماضى مسلسل "ضرب نار" مع زوجته ياسمين عبد العزيز، من تأليف تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، وشارك في بطولته ماجد المصرى، مها نصار، هدى الإتربى، انتصار، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، ضياء عبد الخالق، تامر مجدى، أحمد عبد الله محمود، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى.

يذكر أن المخرج إسماعيل فاروق قدم آخر أعماله في الدراما، مسلسل "مشوار الونش" من 45 حلقة، تأليف أحمد عبد الفتاح وإنتاج شركة سينرجى، وتم عرضه فى شهر ديسمبر الماضى، وبطولة محمد رجب، محمود عبد المغنى، ميرهان حسين، منة فضالى، دانا حلبى، محسن منصور، إيهاب فهمى، محمد أبو داود، ميمى جمال، حنان سليمان، علاء مرسى، عبير منير، ريهام نبيل، أحمد إمام، الطفلة ريم عبد القادر، جيهان خيرى، محمد المغربى.


كارولين عزمى

سلوى عثمان

احمد صيام

احمد عبد الله محمود

محمد احمد ماهر





MENAFN17112023000132011024ID1107445672

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث