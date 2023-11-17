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نسرين طافش تنتهى من فيلم السيستم وتجسد دور معقدة من الرجال

11/17/2023 4:25:11 AM
(MENAFN- Youm7) انتهت الفنانة نسرين طافش من تصوير آخر مشاهدها فيلم "السيستم" مع أحمد الفيشاوى وطارق لطفى، والمقرر طرحه في دور العرض خلال الفترة المقبلة، وتجسد نسرين خلال أحداثه شخصية "عائشة"، وهى بنت قوية وواثقة من نفسها وتعرف ماذا تريد، لكنها تعانى من عقدة من الرجال بسبب بعض المواقف التى تعرضت لها معهم في حياتها.

فيلم "السيستم" تأليف أحمد مصطفى وإخراج أحمد البنداوى وتصوير هيثم مصطفى، وبطولة أحمد الفيشاوى، طارق لطفى، نسرين طافش، بسنت شوقى، محمد على رزق وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم ميس حمدان، نهى عابدين، رانيا منصور، أحمد فهيم ومحمود البزاوى، والمذيعة الأردنية راندا جبر وتدور أحداث الفيلم في اطار رومانسى لايت.

يذكر أن نسرين طافش عرض لها مؤخرًا فيلم "أخى فوق الشجرة" مع رامز جلال ويشارك فى بطولته تارا عماد، حمدى الميرغنى، محمد ثروت، "ويزو"، وتأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم، ويسجل الفيلم ثانى تجارب نسرين طافش السينمائية في مصر بعد "نادى الرجال السرى" مع كريم عبد العزيز وغادة عادل، الذى تم عرضه عام 2019.

وتنتظر نسرين طافش، عرض فيلم "فى القلب" الذى انتهت من تصويره منذ فترة طويلة، وتشارك في بطولته مع خالد سليم، سوسن بدر، هالة فاخر، محمد عز، منة فضالى، إنجى كيوان وتونى ماهر، وإخراج عادل مرقس، سيناريو وحوار ومعالجة درامية محمد حسين ألمظ، وعادل مرسى وتعد القصة مختلفة ورومانسية وتدور فى إطار اجتماعى رومانسى.


نسرين طافش واحمد الفيشاوى من فيلم السيستم

نسرين طافش واحمد الفيشاوى









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