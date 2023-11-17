6 مسلسلات فى قائمة الموسم الشتوى على قنوات المتحدة والعرض قريباً

MENAFN - Youm7) تستعد قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية لاستقبال دفعة جديدة من الأعمال لعرضها ضمن الموسم الشتوى ، حيث يتواصل تصوير عدد من المسلسلات على قدم وساق استعداداً للعرض حسب الموعد المحدد، حيث تعد هذه الأعمال الدفعة الأخيرة من أعمال الأوف سيزون، وذلك قبل انطلاق موسم دراما رمضان على قنوات المتحدة، ويسرد "اليوم السابع" القائمة الكاملة لمسلسلات الموسم الشتوى على قنوات المتحدة.

البداية بمسلسل "زينهم" المقرر عرضه على قناة ON بدءا من الأسبوع المقبل، والعمل مكون من 30 حلقة وبطولة أحمد داود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، أحمد الرافعى، محمد أبو داود، يارا جبران، عماد رشاد، هناء الشوربجى، سلوى محمد على، انجى أبو السعود، أسامة أبو العطا، حمدى هيكل، بسمة نبيل، نورا مهدى، نسمة بهى وتأليف محمد سليمان عبد المالك وشارك في كتابة السيناريو والحوار محمد فتحى عبد المقصود، عمرو مؤمن، عمر مدحت الشحات وإخراج يحيى إسماعيل وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل زينهم





ثانى أعمال الموسم الشتوى هو مسلسل "العودة" المقرر عرضه على قناة DMC الأسبوع بعد المقبل، والعمل بطولة شريف سلامة، تارا عماد، وليد فواز، عصام السقا، حمزة العيلى، بسنت شوقى، صفاء الطوخى، محمد عبد العظيم، شاهيستا سعد، وولاء الشريف، وأحمد والى والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وتدور أحداثه فى إطار صعيدى ويتناول العمل إحدى قضايا الصعيد الهامة الخاصة بالتنقيب على الدهب.

مسلسل العودة





مسلسل "وبقينا اتنين" أيضاً من الأعمال المقرر عرضها قريباً على إحدى قنوات المتحدة، والعمل مكون من 20 حلقة وبطولة شريف منير، رانيا يوسف، ميمى جمال، يوسف عثمان، طارق عبدالعزيز، تامر فرج، مروة عبد المنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجى، نانسى هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، عمر طلعت زكريا وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أمانى التونسى وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكرى، وتدور أحداثه حول العلاقات الأسرية والزواج، ويتطرق لصدمة ما بعد الطلاق، وما يتعرض له شركاء الحياة بعد الانفصال من صدمات ومراحل نفسية ومواقف اجتماعية وحياتية تؤثر عليهم.

مسلسل وبقينا اتنين





وانضم مسلسل "الوصفة السحرية" - (لزواج ناجح) إلى قائمة أعمال المتحدة فى موسم الشتاء، حيث يتواصل تصويره حالياً، والعمل مكون من 45 حلقة ويعتمد على البطولة الجماعية، ويضم فى قائمة أبطاله كلا من شيرى عادل، إسلام جمال، هيدى كرم، عمر الشناوى، بسمة داود، لقاء سويدان، كارولين عزمى، محمد أبو داود، سلوى محمد على وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هانى سرحان، إشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، فكرة: مى سعيد، سيناريو وحوار منة فوزى وايرين يوسف ومى سعيد وإخراج خيرى سالم.

مسلسل الوصفة السحرية





خامس مسلسلات الموسم الشتوى على قنوات المتحدة "وبينا معاد 2" الذى يتواصل تصويره حالياً، وهو مكون من 30 حلقة وبطولة شيرين رضا، صبرى فواز، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، خالد أنور، هاجر الشرنوبى، محمد سليمان، نادية رشاد، داليا شوقي، آية سليم، أسامة الهادى، يوسف الكداونى، الطفل محمد العزازى، الطفلة كنزى رماح، تسنيم هانى، يوسف ابراهيم مع ظهور هيدى كرم كضيفة شرف خلال الأحداث والعمل من تأليف وإخراج هاني كمال وإنتاج إبراهيم حمودة برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل وبينا ميعاد





آخر مسلسلات الموسم الشتوى على قنوات المتحدة "حدوتة منسية" مكون من 30 حلقة، وبطولة سوسن بدر، عبير صبرى، أحمد فهيم، هشام إسماعيل، محمود حجازي، طارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد لطفي شاهين، رجوي حامد، عبير منير، حسن عبدالله، مصطفي منصور، علاء قوقه، وعدد آخر من اتلفنانين ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيى الدين.

مسلسل حدوتة منسية







