الفنان العالمى سكوت تروست يصل شرم الشيخ لبدء ورشته قبل انطلاق المهرجان

MENAFN - Youm7) وصل الفنان العالمي والمدرب الدولي سكوت تروست مطار مدينة شرم الشيخ الدولى للمشاركة فى الدورة الثامنة للمهرجان، وكان فى استقباله إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة المخرج الفنان مازن الغرباوى، وسيقدم تروست ورشة للعام الثاني على التوالى ولكنها هذا العام تختلف عن الدورة السابقة فى كونها ورشة طويلة تبدأ قبل بداية المهرجان بأسبوع، وتستمر كل فترة المهرجان، وسيكون نتاج الورشة فقرة فنية تعرض خلال حفل ختام الدورة الثامنة من المهرجان، الذى من المقرر أن ينطلق فى 25 ويستمر حتى 30 نوفمبر.





الفنان العالمي والمدرب الدولي سكوت تورست

ورشة هذا العام للفنان "سكوت تورست" طويلة، وهي بداية الأنشطة المصاحبة للدورة الثامنة، وتحمل "مبادئ طريقة مايزنر فى فن الأداء التمثيلى"، وتقدم للسنة الثانية على التوالي بشكل طويل وذلك بناءً على طلب الممثلين والفنانين المحترفين والمتخصصين، بالإضافة للفنانين المحبين لدراسة تكنيك جديد هو "طريقة مايزنر فى الأداء التمثيلي".

ويعد تورست واحدا من أهم مدربى التمثيل فى العالم، وهو مدير معهد "مايزنر" في فن الأداء التمثيلي، والذي قام بتخريج أكثر من 37 نجما ونجمة من نجوم هوليود، ومنهم مَن حصلوا على جوائز الأوسكار العالمية.

ورشة سكوت تورست ستكون متاحة لكل الفنانين، سواء فى مصر أو الخارج، وسيتم إجراء مقابلة أون لاين للراغبين فى الاشتراك من خارج مصر، كما سيتم عمل مقابلة حية للفنانين داخل مصر، وبناءً على المقابلات سيتم اختيار عدد محدد للمشاركة فى الورشة، على أن تكون متاحة بشكل مجانى لأهل شمال وجنوب سيناء.

"سكوت تروست" هو صاحب مسيرة حافلة تمتد لأكثر من 4 عقود، كممثل ومدرب وكاتب ومخرج ومنتج حائز على جوائز، حيث علّم التمثيل على مدى 25 عاما فى عدد من الدول منها الولايات المتحدة وروسيا والصين واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا واليونان وجنوب إفريقيا وأذربيجان والفلبين.

سكوت تورست فى شرم الشيخ





وشارك فى تأليف كتاب "كل ما تحتاج لمعرفته حول أعمال السينما والتلفزيون"، وحصل تروست على درجة الماجستير في الفنون الجميلة من مدرسة "جودمان للدراما" فى شيكاغو، ودرس مع الفنان الكبير أنتوني هوبكنز وممثلين ومخرجين إنجليزوآخرين كزميل في المسرح الوطني في لندن، كما عمل تروست في العديد من الإنتاجات المسرحية والأفلام والبرامج التلفزيونية ، كما أنه حاصل على دكتوراه في القانون من جامعة أيوا، بأمريكا، وكان محاميًا نشطاً كرس عمله لسنوات لحقوق المرأة والحقوق النقابية والحقوق المدنية والحقوق البيئية، كما كتب أول دليل قانوني للعنف الأسري على الإطلاق ومثل المئات من ضحايا العنف المنزلي.





مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي من المقرر انطلاقه في الفترة من 25 وحتى 30 نوفمبر ، وتحمل دورة هذا العام اسم الفنانة الدكتورة سميرة محسن، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان المايسترو نادر عباسي، وتديره الدكتورة انجي البستاوي، ويقام المهرجان تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الفنانة الدكتورة نيفين الكيلاني ، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي





مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي