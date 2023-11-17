تعرفى على طريقة غسل شعرك الصحيحة لتجنب مشكلة الشعر الدهنى

MENAFN - Youm7) يعانى الكثيرون من مشكلة الشعر الدهن ، دون معرفتهم الأسباب، والإفراط فى استخدام الزيوت يعتبر أحد أسباب هذه المشكلة، بالإضافة لعدد من العوامل الأخرى مثل الاختلالات الهرمونية، وإليك عدة نصائح تساعد في الحد من الإصابة بالشعر الدهنى، وفقا لما نشره موقع onlymyhealth.





عوامل تجعل شعرك دهنيا باستمرار:

ـ استخدام منتجات العناية بالشعر غير المناسبة للشعر الدهنى.

ـ الأشخاص ذو الشعر الدهني بطبيعته، وخاصة الشعر المستقيم والحرير، لديهم احتمالية أكبر للإصابة بالدهون المستمرة حتى بعد الغسيل.

ـ عادات الشعر غير السليمة، مثل الإفراط في الترطيب، والغسيل المفرط، وتقنيات الغسيل غير السليمة.

روتين غسيل شعرك

ـ إذا كان لديك شعر دهنى حتى بعد الغسيل، فمن الضرورى التحقق من جدول غسل شعرك.

ـ إذا كنت معتادة على غسل شعرك كل يوم، فمن المحتمل أن تكون قد جعلت فروة رأسك دهنية عن طريق الخطأ.

ومع كل غسلة، من المحتمل أن نقوم بتحفيز الغدد الدهنية التي تنتج الزيت لحماية فروة الرأس، وكلما غسلت أكثر، كلما قمت بتحفيزه، مما يترتب عليه شعر أكثر دهنية وليس أنظف،

لذا يجب غسل شعرك كل يومين وتأكدى من استخدام الماء الدافئ وليس الساخن.

طرق غسل الشعر

ـ افركي شعرك بلطف حتى لا تضرين بفروة رأسك.

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اشطفي شعرك جيدا للتخلص من أى بقايا من الشامبو أو البلسم لأنه يمكن أن يترك طبقة على شعرك مما يجعله يبدو دهنيا.

.استخدمي شامبو منقى

ـ أختارى الشامبو المنقى لإزالة أي تراكمات وزيوت زائدة وشوائب من الشعر وفروة الرأس.

ـ يساعد الشامبو المنقى على منع هذا التراكم وتنظيفه، وينصح الأطباء باستخدامه مرة أو مرتين في الشهر.



