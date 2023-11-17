تعرفى على طريقة غسل شعرك الصحيحة لتجنب مشكلة الشعر الدهنى

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- Youm7) يعانى الكثيرون من مشكلة الشعر الدهن ، دون معرفتهم الأسباب، والإفراط فى استخدام الزيوت يعتبر أحد أسباب هذه المشكلة، بالإضافة لعدد من العوامل الأخرى مثل الاختلالات الهرمونية، وإليك عدة نصائح تساعد في الحد من الإصابة بالشعر الدهنى، وفقا لما نشره موقع onlymyhealth.
عوامل تجعل شعرك دهنيا باستمرار:
ـ استخدام منتجات العناية بالشعر غير المناسبة للشعر الدهنى.
ـ الأشخاص ذو الشعر الدهني بطبيعته، وخاصة الشعر المستقيم والحرير، لديهم احتمالية أكبر للإصابة بالدهون المستمرة حتى بعد الغسيل.
ـ عادات الشعر غير السليمة، مثل الإفراط في الترطيب، والغسيل المفرط، وتقنيات الغسيل غير السليمة.
روتين غسيل شعرك
ـ إذا كان لديك شعر دهنى حتى بعد الغسيل، فمن الضرورى التحقق من جدول غسل شعرك.
ـ إذا كنت معتادة على غسل شعرك كل يوم، فمن المحتمل أن تكون قد جعلت فروة رأسك دهنية عن طريق الخطأ.
ومع كل غسلة، من المحتمل أن نقوم بتحفيز الغدد الدهنية التي تنتج الزيت لحماية فروة الرأس، وكلما غسلت أكثر، كلما قمت بتحفيزه، مما يترتب عليه شعر أكثر دهنية وليس أنظف،
لذا يجب غسل شعرك كل يومين وتأكدى من استخدام الماء الدافئ وليس الساخن.
طرق غسل الشعر
ـ افركي شعرك بلطف حتى لا تضرين بفروة رأسك.
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اشطفي شعرك جيدا للتخلص من أى بقايا من الشامبو أو البلسم لأنه يمكن أن يترك طبقة على شعرك مما يجعله يبدو دهنيا.
.استخدمي شامبو منقى
ـ أختارى الشامبو المنقى لإزالة أي تراكمات وزيوت زائدة وشوائب من الشعر وفروة الرأس.
ـ يساعد الشامبو المنقى على منع هذا التراكم وتنظيفه، وينصح الأطباء باستخدامه مرة أو مرتين في الشهر.
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