كيف تنسقين ظلال العيون مع أحمر الشفاه؟ للحصول على إطلالة أنيقة وجذابة

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- Youm7) تهتم الكثير من الفتيات بالتنسيق بين ظلال العيون وأحمر الشفاه، حتى يظهرن بأفضل إطلالة ويبرزن جمالهن، ويشعرن بالراحة والثقة بالنفس، فتناسق الألوان في جميع خطوات المكياج يبعد عنهن الشعور بالقلق، ووفقا لما ذكره موقع"birdie" أوضحت فاليريا فيريرا خبيرة التجميل بعض الخطوات لتنسيق ألوان ظلال العيون مع أحمر الشفاه:
الفضي والفوشيا
يستعمل هذان اللونان معا في جميع المواسم، هما مناسبان طوال العام.
الأرجواني والزهري
عيون أرجوانية مع شفاه زهرية يزيد من شعور المرأة بالجمال والسعادة على وجهها، ويجعلها تبدو أكثر أناقة.
البني والأحمر
يعتبر اللون البني من الألوان الكلاسيكية التي تبعث الشعور بالأمان، فهو مميز مع أحمر الشفاه.
رمادي وتوت
اللون الرمادي مع شفاه بلون التوت، إذا كنت تحتاجين إلى جعل وجهك أكثر عمقا فاتجهي إلى هذا "اللوك"، والذى يجعلك تشعرين بالمزيد من الثقة بالنفس.
النحاس والأحمر الحقيقي
ولجعل عينيك بارزة وأكثر وضوحا استعملي اللون النحاسي، مع أحمر الشفاه الذي يزيد من بياض أسنانك ويشعرك بالبهجة.
أحمر شفاه وظلال عيون نحاسي رمادي داكن ووردي
هذا المكياج خاص بفترات النهار، يجعلك تشعرين بالإشراق والحيوية أثناء اليوم.
الخوخ
والأحمر الجريء
هذان اللونان يعطيان المرأة إطلالة جريئة، وتنصح الخبيرة باستعمال هذين اللونين بالدرجة الخافتة وتجنب اللمعان.
الأسود والبيج
ظلال العيون الأسود مع البيج الهادئ، يساهم في الحصول على إطلالة مميزة وجذابة كما تبرز جمال عينيك.
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