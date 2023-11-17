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كيف تنسقين ظلال العيون مع أحمر الشفاه؟ للحصول على إطلالة أنيقة وجذابة

11/17/2023 4:25:08 AM
(MENAFN- Youm7) تهتم الكثير من الفتيات بالتنسيق بين ظلال العيون وأحمر الشفاه، حتى يظهرن بأفضل إطلالة ويبرزن جمالهن، ويشعرن بالراحة والثقة بالنفس، فتناسق الألوان في جميع خطوات المكياج يبعد عنهن الشعور بالقلق، ووفقا لما ذكره موقع"birdie" أوضحت فاليريا فيريرا خبيرة التجميل بعض الخطوات لتنسيق ألوان ظلال العيون مع أحمر الشفاه:

الفضي والفوشيا

يستعمل هذان اللونان معا في جميع المواسم، هما مناسبان طوال العام.


الأرجواني والزهري

عيون أرجوانية مع شفاه زهرية يزيد من شعور المرأة بالجمال والسعادة على وجهها، ويجعلها تبدو أكثر أناقة.


البني والأحمر

يعتبر اللون البني من الألوان الكلاسيكية التي تبعث الشعور بالأمان، فهو مميز مع أحمر الشفاه.


رمادي وتوت

اللون الرمادي مع شفاه بلون التوت، إذا كنت تحتاجين إلى جعل وجهك أكثر عمقا فاتجهي إلى هذا "اللوك"، والذى يجعلك تشعرين بالمزيد من الثقة بالنفس.



النحاس والأحمر الحقيقي

ولجعل عينيك بارزة وأكثر وضوحا استعملي اللون النحاسي، مع أحمر الشفاه الذي يزيد من بياض أسنانك ويشعرك بالبهجة.


أحمر شفاه وظلال عيون نحاسي رمادي داكن ووردي

هذا المكياج خاص بفترات النهار، يجعلك تشعرين بالإشراق والحيوية أثناء اليوم.


الخوخ
والأحمر الجريء

هذان اللونان يعطيان المرأة إطلالة جريئة، وتنصح الخبيرة باستعمال هذين اللونين بالدرجة الخافتة وتجنب اللمعان.



الأسود والبيج

ظلال العيون الأسود مع البيج الهادئ، يساهم في الحصول على إطلالة مميزة وجذابة كما تبرز جمال عينيك.










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