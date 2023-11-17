اعرف موعد مسابقة ملكة جمال الكون وعدد المنافسات.. هيكون حفل تاريخى

MENAFN - Youm7) تنتظر الكثير من النساء موعد عرض مسابقة ملكة جمال الكون الـ72 والتى من المقرر أن تقام فى سان سلفادور عاصمة دولة السلفادور غدا السبت 18 نوفمبر، ومن المقرر بث المسابقة على إحدى القنوات الفضائية فى الساعة 8 مساءً، وتتوج الفائزة الأمريكية ربونى جابرييل ملكة جمال الكون السابقة، وفقاً لما ذكره موقع " insider ".

ملكة جمال الكون العام الماضى

تقام مسابقة ملكة جمال الكون السنوية فى 18 نوفمبر وتحديداً فى ملعب خوسيه أدولفو بينيدا في سان سلفادور، وتتنافس أربع وثمانون امرأة على اللقب، من بينهن نويليا فويجت ملكة جمال الولايات المتحدة، وسوف تتوج ربونى جابرييل ملكة جمال الكون العام الماضى الفائزة خلال الحفل.

ومن المقرر أن يحضر الحفل أوليفيا كولبو ملكة جمال الكون 2012 بجانب ماريا مينونوس وجيني ماي جينكينز، وستعمل ملكة جمال الكون 2018 كاتريونا جراي وزوري هول كمراسلين خلف الكواليس.

ملكة جمال الكون فى إحدى السنوات





وتضم لجنة اختيار ملكة جمال الكون المغني ماريو باوتيستا، والممثل ومصمم الأزياءالأمريكى كارسون كريسلي، ومقدمة البرامج والممثلة جيزيل بلونديت، و الدكتور كوني ماريانو طبيب البيت الأبيض السابق ، والبلوجر أفاني جريج.

و تضم ​​المسابقة عددا من ملكات الجمال المشهورات، منهن جانيل كوميسيج، وحليمة عدن، والتي تعتبر أول امرأة ترتدي الحجاب والبوركيني أثناء مشاركتها في مسابقة ملكة جمال العالم.

وأعلنت ملكة جمال الكون، عبر

صفحتها الخاصة بموقع "إنستجرام"، أن المسابقة ستبدأ بإعلان أفضل 20 فتاة، تليها جولة بملابس السباحة، وسوف يتم بعد ذلك الإعلان عن العشرة الأوائل، ثم تليها جولة فساتين السهرة، ثم يجيب الخمسة الأوائل على الأسئلة، وسيكون للثلاثة الأوائل سؤال أخير قبل الكشف عن الحاصلة على لقب ملكة جمال الكون.

ومن المقرر أن تكون ملكة جمال الكون تاريخية هذا العام، حيث تنافس فى هذها المسابقة ملكة جمال كولومبيا كاميلا أفيلا وملكة جمال جواتيمالا ميشيل كوهن وأمهات متزوجات يتنافسن على اللقب كما أعلنت منظمة ملكة جمال الكون هذا العام أن جميع النساء سيكون أعمارهن تبدأ من 18 عامًا أو أكثر مؤهلاًت للمنافسة في المسابقة، لكن هذه القاعدة الجديدة لن تدخل حيز التنفيذ حتى عام 2024.



