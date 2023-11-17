اعرف موعد مسابقة ملكة جمال الكون وعدد المنافسات.. هيكون حفل تاريخى

(MENAFN
- Youm7) تنتظر الكثير من النساء موعد عرض مسابقة ملكة جمال الكون الـ72 والتى من المقرر أن تقام فى سان سلفادور عاصمة دولة السلفادور غدا السبت 18 نوفمبر، ومن المقرر بث المسابقة على إحدى القنوات الفضائية فى الساعة 8 مساءً، وتتوج الفائزة الأمريكية ربونى جابرييل ملكة جمال الكون السابقة، وفقاً لما ذكره موقع " insider ".
ملكة جمال الكون العام الماضى
تقام مسابقة ملكة جمال الكون السنوية فى 18 نوفمبر وتحديداً فى ملعب خوسيه أدولفو بينيدا في سان سلفادور، وتتنافس أربع وثمانون امرأة على اللقب، من بينهن نويليا فويجت ملكة جمال الولايات المتحدة، وسوف تتوج ربونى جابرييل ملكة جمال الكون العام الماضى الفائزة خلال الحفل.
ومن المقرر أن يحضر الحفل أوليفيا كولبو ملكة جمال الكون 2012 بجانب ماريا مينونوس وجيني ماي جينكينز، وستعمل ملكة جمال الكون 2018 كاتريونا جراي وزوري هول كمراسلين خلف الكواليس.
ملكة جمال الكون فى إحدى السنوات
وتضم لجنة اختيار ملكة جمال الكون المغني ماريو باوتيستا، والممثل ومصمم الأزياءالأمريكى كارسون كريسلي، ومقدمة البرامج والممثلة جيزيل بلونديت، و الدكتور كوني ماريانو طبيب البيت الأبيض السابق ، والبلوجر أفاني جريج.
و تضم المسابقة عددا من ملكات الجمال المشهورات، منهن جانيل كوميسيج، وحليمة عدن، والتي تعتبر أول امرأة ترتدي الحجاب والبوركيني أثناء مشاركتها في مسابقة ملكة جمال العالم.
وأعلنت ملكة جمال الكون، عبر
صفحتها الخاصة بموقع "إنستجرام"، أن المسابقة ستبدأ بإعلان أفضل 20 فتاة، تليها جولة بملابس السباحة، وسوف يتم بعد ذلك الإعلان عن العشرة الأوائل، ثم تليها جولة فساتين السهرة، ثم يجيب الخمسة الأوائل على الأسئلة، وسيكون للثلاثة الأوائل سؤال أخير قبل الكشف عن الحاصلة على لقب ملكة جمال الكون.
ومن المقرر أن تكون ملكة جمال الكون تاريخية هذا العام، حيث تنافس فى هذها المسابقة ملكة جمال كولومبيا كاميلا أفيلا وملكة جمال جواتيمالا ميشيل كوهن وأمهات متزوجات يتنافسن على اللقب كما أعلنت منظمة ملكة جمال الكون هذا العام أن جميع النساء سيكون أعمارهن تبدأ من 18 عامًا أو أكثر مؤهلاًت للمنافسة في المسابقة، لكن هذه القاعدة الجديدة لن تدخل حيز التنفيذ حتى عام 2024.
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