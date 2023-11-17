لو مضغوطة من مسئولياتك.. اتخذى أمهات غزة مثالًا للصبر وقوة التحمل صور

MENAFN - Youm7) الكثير من الأمهات يشعرن بالضغط الدائم بسبب مسؤولية إعداد أبنائهن ما بين التربية والتعليم والعيش فى حياة لائقة، من فينا لم يسمع جملة أم وهي تقول "مش قادرة أنا مضغوطة جدًا"، وبالفعل هذه الأم تكون فى أقصي درجات الضغط من المهام اليومية التى لا تنتهى وسط متطلبات بيت وزوج وأبناء، وفى بعض الأحيان تضاف إليها مهام العمل إذا كانت أما عاملة.

لكن الأمهات البطلات في غزة ضربن مثالاً لكل أمهات العالم، وليس الأمهات العرب يات فقط بقوة التحمل، فرغم ضخامة مجهودات الأم التى تصطحب أبناءها يوميًا إلى المدرسة ثم تذهب للعمل لتعود إليهم مرة أخرى، ومن بعدها إلى البيت لتجهز الطعام، ليعقب ذلك مهمة أداء الواجبات المدرسة، وكأنها تدور فى دائرة لا تتوقف إلا عندما لا تشعر بنفسها تقع على السرير فجأة وتخلد فى نوم عميق بسبب التعب لتستيقظ فى اليوم التالى وتعيد نفس التفاصيل.







إلا أن هذا المجهود الجبار المتكرر يوميًا لا يمكن أن يقارن مع أعباء وقسوة المشاعر التى رافقت

أماً تجر أبناءها خلفها وهى تحمل ما تستطيع أن تحمله من ملابس واحتياجات على مدار أكثر من 5 ساعات لمسافة 14 كيلومتر سيرًا على أقدمها أثناء النزوح من شمال إلى جنوب غزة، فهنا لا يمكن أن تصبح المقارنة عادلة، نعم الأمهات يبذل فوق استطاعتهن، لكن أمهات غزة صدرن بطولة لا مثيل لها من قبل.







وليست الأم التى جرت أبناءها خلفها هى مثال البطولة الوحيد وسط أمهات غزة، فكل يوم تتصدر واحدة منهن مشهد البطولة بطريقة ما، فهذه الصورة على سبيل المثال هى جانب آخر للبطولة والصمود، وتظهر فيها سيدة مدرجة بالدماء إثر القصف، ولكنها تنسى آلامها وإصاباتها البالغة وتحرص على احتضان ابنتها لتحميها وتشعرها بالأمان كونها بجوارها، وهناك غيرهن الكثيرات اللاتى يحملن أعباء أسرهن ومصيرهم المجهول خلال عملية النزوح غير الآمنة لجنوب غزة.

أم فلسطينية تحمي ابنتها رغم إصابتها الشديدةأمهات غزة وقت النزوحأمهات غزة أثناء النزوح