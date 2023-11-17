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وزارة الإسكان: وفد حكومى يابانى يزور العلمين الجديدة لبحث الفرص الاستثمارية

11/17/2023 4:25:02 AM
(MENAFN- Youm7) استقبل مسئولو جهاز مدينة العلمين الجديدة، وفدا يابانيا ضم ممثلين لهيئة التعاون الدولي اليابانية "الجايكا" - مكتب مصر، وممثل وزارة البنية الأساسية والنقل والسياحة باليابان،
يرافقهم ممثلو المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، وشركة "ديلويت" الممثل المصري للمكتب الاستشاري لوزارة البنية الأساسية والنقل والسياحة اليابانية، بهدف بحث سبل التعاون بين مصر واليابان، ودراسة الفرص الاستثمارية المتاحة بمدينة العلمين الجديدة، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالترويج للفرص الاستثمارية المتاحة بالمدن الجديدة، وخاصة مدن الجيل الرابع.




وفي مستهل الزيارة، تم استقبال الوفد الياباني بمقر جهاز مدينة العلمين الجديدة، وعرض فيديو توضيحي يشمل جميع المشروعات، وفرص الاستثمار المتاحة بالمدينة، والمخطط العام لها، وذلك بحضور المهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، والمهندس محمد خليل، والمهندس نادر زعتر، نائبى رئيس الجهاز، ومسئولى المشروعات.



وناقش ممثلو الحكومة اليابانية، مع مسئولي جهاز العلمين الجديدة، الفرص الاستثمارية المتاحة بالمدينة، تمهيداً لعرضها على المستثمرين والشركات اليابانية، وخاصة فى مجالات النقل والطرق وإدارة منظومة المياه ( معالجة الصرف الصحي - تحلية مياه البحر – وغيرها). ثم قام وفد هيئة التعاون الدولي اليابانية ووزارة البنية الأساسية باليابان، ومرافقوهم، بجولة تفقدية للمشروعات بمدينة العلمين الجديدة، بدأت بزيارة منطقة الأبراج الشاطئية، والمنطقة الصناعية.



وأشاد أعضاء الوفد الياباني، بحجم الإنجاز الذى حدث داخل مدينة العلمين الجديدة خلال وقت قياسى، والفرص الاستثمارية الواعدة بها، كما أشادوا بالعامل المصرى الذى تفوق على نفسه لتحقيق ذلك الإعجاز.



وفي ختام الجولة، تقدم الوفد الياباني، بالشكر لمسئولي جهاز مدينة العلمين الجديدة، والقائمين على المشروعات، على حسن الاستقبال، كما أثنوا على المجهود المبذول، وحجم الإنجاز بالمشروعات.



جدير بالذكر، أن المنطقة الشاطئية، بمدينة العلمين الجديدة، تضم
حوالي 15 برجاً يتم تشطيبها، ومجموعة أخرى من الأبراج يجرى تنفيذها، ومنطقة ترفيهية تم الانتهاء من تنفيذها، وممشى يُطل على البحيرة.



كما أن مشروع المدينة التراثية، بمدينة العلمين الجديدة، يقام على مساحة 260 فدانا، ويبلغ إجمالى عدد المنشآت بالمدينة التراثية حوالى 70 منشأة، وتشمل (البحيرة الرئيسية – الحديقة المركزية – المسجد – الكنيسة – المسرح الرومانى – الأوبرا – المبانى التجارية والفندقية فى الحى القديم – مجمع السينمات) بجانب البلازا الرئيسية، وتنسيق الموقع العام.



كما تضم مدينة العلمين الجديدة، مشروعات سكنية أخرى مثل الإسكان الاجتماعي، والإسكان المتميز، وسكن مصر، بجانب المشروعات الخدمية، وفي مقدمتها جامعة العلمين الأهلية، والأكاديمية البحرية، بجانب الأنشطة الاقتصادية الأخرى التي تساهم في جعل المدينة صالحة للسكن والمعيشة على مدار العام.
















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